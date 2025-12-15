Patru locuri pe podium – un nou succes al luptătorilor soroceni

În municipiul Bălți s-a desfășurat un turneu la lupte, la care au participat sportivi din mai multe localități ale Republicii Moldova, inclusiv foști și actuali discipoli ai Școlilor sportive din raionul și municipiul Soroca.

Evoluția sorocenilor a fost mai mult decât satisfăcătoare, aceștia revenind acasă cu patru medalii – una de aur, una de argint și două de bronz. Astfel, locul I a fost câștigat de Mihail Marchitan, loul II – Gabriel Ojog și locul III – Tudor Ciobanu și Arina Cepurneac. Bravo sportivilor și onoare antrenorilor! (SURSA: Șoimii soroceni Club sportiv)