Patru locuri pe podium – un nou succes al luptătorilor soroceni

De către
OdN
-
0
87
    În municipiul Bălți s-a desfășurat un turneu la lupte, la care au participat sportivi din mai multe localități ale Republicii Moldova, inclusiv foști și actuali discipoli ai Școlilor sportive din raionul și municipiul Soroca.
  Evoluția sorocenilor a fost mai mult decât satisfăcătoare, aceștia revenind acasă cu patru medalii – una de aur, una de argint și două de bronz. Astfel, locul I a fost câștigat de Mihail Marchitan, loul II – Gabriel Ojog și locul III – Tudor Ciobanu și Arina Cepurneac. Bravo sportivilor și onoare antrenorilor! (SURSA: Șoimii soroceni Club sportiv)

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentAstăzi, 15 decembrie, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din republică.
Articolul următorSalariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi plafonate
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.