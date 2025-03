Anchetate pentru corupție

Au intrat în vizorul anchetatorilor anticorupție pentru că ar fi luat mită, însă unii dintre ei au scăpat basma curată. Este vorba despre mai mulți angajați ai FISC-ului din nordul țării în privința cărora, în vara anului trecut, au fost pornite dosare penale. Din cei cinci angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, anchetați pentru corupție, am reușit să identificăm trei dintre ei. Cine sunt aceștia, ce avere au și ce acuzații li s-au adus? Aflați în ancheta realizată de TV Nord și CU SENS.

4 iunie 2024. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la oficiul Serviciului Fiscal de Stat din Bălți unde au desfășurat percheziții în cadrul unor dosare de corupție. Tot atunci a fost reținută, pentru 72 de ore, șefa adjunctă a Direcției generale control, Liliana Mosorete. Funcționara era bănuită de acceptare de mită de la o subalternă în schimbul stabilirii sporului salarial lunar la valoarea maximă prevăzută de lege. Pentru acest favor ar fi luat 7 000 de lei șpagă.

Reporter: Ce au găsit ofițerii la dumneavoastră în birou? LILIANA MOSORETE, șefă adjunctă a Direcției Generale Control, SFS: În primul rând, noi avem serviciu de presă și nu dau niciun comentariu și e de securitate internă. Reporter: Dar în urma perchezițiilor ce au găsit? LILIANA MOSORETE, șefă adjunctă a Direcției Generale Control, SFS: Nu am niciun statut, atât. Reporter: Vă considerați nevinovată? LILIANA MOSORETE, șefă adjunctă a Direcției Generale Control, SFS: Desigur. Reporter: O să vă apărați drepturile? LILIANA MOSORETE, șefă adjunctă a Direcției Generale Control, SFS: Desigur.

În aceeași zi au avut loc, în total, 36 de percheziții la domiciliile, în mașinile și birourile de serviciu ale mai multor funcționari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat din nordul țării, de unde au fost ridicate obiecte și documente, inclusiv mijloace financiare în sumă totală de 1,5 milioane de lei. Acțiunile oamenilor legii au avut loc în cadrul unor dosare de corupție, în care erau vizați angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Liliana Mosorete este unul dintre cei cinci funcționari care au primit statut de bănuit.

Am încercat să aflăm detalii despre acest caz de la Centrul Național Anticorupție, dar și Procuratura municipiului Chișinău, care a condus urmărirea penală în care a fost vizată Liliana Mosorete, însă fără succes. Într-un răspuns oficial, totuși, Procuratura municipiului Chișinău ne-a răspuns că, pe 6 ianuarie 2025, adică după șapte luni de anchetă, dosarul a fost clasat pentru că „faptele care au stat la baza pornirii urmăririi penale nu s-au adeverit”. Liliana Mosorete deține funcția de șefă adjunctă a Direcției generale control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat din decembrie 2021. Conform declarației pe care a depus-o la Autoritatea Națională de Integritate, care reflectă averea pentru anul 2023, Mosorete a indicat un venit din salariu de puțin peste jumătate de milion de lei. Aceasta mai declară două donații: una de 200 de mii de lei de la fratele soțului și una de 2 500 de euro primiți de la soacra sa, un automobil Chevrolet Captiva, de 6 mii de euro, dar și trei împrumuturi: de 15 mii și, respectiv, 45 de mii de dolari și altul de 469 de mii de lei.

Mosorete este proprietara unui apartament de puțin peste 60 de metri pătrați, din acest bloc din orașul Bălți, pe care l-a cumpărat în 2021 cu peste jumătate de milion de lei. La fel, indică că deține două companii, care nu i-au adus, se pare, niciun venit din dividende. Una dintre firme este Climoron-Prim SRL, fondată în 2003. Compania este administrată de soțul funcționarei, Andrei Mosorete. A doua afacere este Fruits-Family SRL, fondată în 2019.

Potrivit lui Constantin Brașoveanu, specialist în reglementarea relațiilor funciare din comuna Risipeni, raionul Fălești, Fruits-Family SRL deține în localitate 58 de hectare de teren arabil.

CONSTANTIN BRAȘOVEANU, specialist, Primăria Comunei Risipeni: Au răsădit trei hectare de tomate ca, până la urmă, să se primească că acest câmp de tomate i-a scos din multe probleme. Adică au avut un venit foarte bun. Și aveau tomate… era luna noiembrie și încă erau pe câmp. Au avut noroc de asta.

L-am sunat pe Andrei Mosorete, care administrează una dintre afacerile soției sale, ca să-l întrebăm de ce aceasta nu a indicat în declarația sa de avere niciun venit obținut din activitatea antreprenorială.

Reporter: Vreau să întreb dacă aveți sau nu aveți venituri, întrucât dumneaei nu declară niciun venit de la această companie. ANDREI MOSORETE, șoțul Lilianei Mosorete: Spuneți, vă rog, dar cu ce ocazie toate întrebările astea? Dumneavoastră, ca presă, ce aveți cu toată treaba asta? Reporter: Dumneaei este vizată într-un dosar penal. ANDREI MOSORETE, șoțul Lilianei Mosorete: Uitați-vă, sunt organizații care… Noi dăm dare de seamă, așa-i? Puteți obține informația și de la dânșii, în principiu.

Am încercat să discutăm cu Liliana Mosorete, așa că o căutăm la muncă. La intrarea în clădirea Direcției Deservire Fiscală Bălți suntem opriți de paznic, care nu ne-a permis accesul în instituție.

Paznic: Presa nu are voie. E interzis. Voi chema paza. Reporter: Chemați-o. Vreau să merg la doamna Mosorete. Paznic: În stradă cu cameră, vă rog. E interzis. Reporter: Vreau să merg la doamna Mosorete.

Am contactat-o telefonic pe Liliana Mosorete, în repetate rânduri, însă aceasta nu ne-a răspuns. Ulterior, i-am trimis un mesaj text, în care i-am adresat câteva întrebări. Până la publicarea subiectului, însă, nu am primit răspuns.

În ziua în care au avut percheziții în mai multe oficii teritoriale ale FISC-ului din nordul țării, Centrul Național Anticorupție a publicat o înregistrare audio dintre un bărbat și o femeie, ultima fiind, se pare, angajată a Serviciului Fiscal de Stat.

Înregistrate audio realizată de CNA – Da. – Bună ziua. – Bună, bună. – Din întâmplare, nu sunteți la serviciu, aici? – Din întâmplare, sunt la serviciu. Dar, din întâmplare, nu cumva ați primit bani? – Aha. – Nu, nu căutați să veniți. Nu, nu. – Hai, te rog frumos! Hai, ieși până afară! – Dumneavoastră sunteți afară sau ați intrat înăuntru, acolo este cameră. – Eu, păi eu ies afară. – Nu trebuie. – Hai, te rog frumos!

Am reușit să aflăm identitatea bărbatului din spatele vocii. Este vorba despre fostul primar al orașului Soroca, Mihail Popovschi, care a deținut această funcție în perioada 2003-2007. În prezent, acesta este la pensie. L-am căutat acasă, pentru un comentariu.

Reporter: Dorin Rusu, de la TV Nord, sunt jurnalist. Avem două întrebări la dumneavoastră. MIHAIL POPOVSCHI, fost primar al municipiului Soroca în perioada 2003-2007: Bun, la revedere! Reporter: Vreau să vă acord două întrebări. MIHAIL POPOVSCHI, fost primar al municipiului Soroca în perioada 2003-2007: Eu nu vreau să vorbesc. Reporter: Măcar știți despre ce este vorba? Într-o înregistrare audio publicată de către CNA, dumneavoastră discutați cu doamna de la Serviciul Fiscal. Despre ce era vorba? MIHAIL POPOVSCHI, fost primar al municipiului Soroca în perioada 2003-2007: Nu țin minte.

Nu am reușit să aflăm cine este angajata FISC-ului din înregistrarea făcută publică de CNA. Ceea ce știm, însă, că inspectorul principal în cadrul Direcției Generale Control a Serviciului Fiscal de Stat, Livia Rotaru-Levco, detașată la Soroca, este anchetată pentru corupere pasivă, având statut de învinuită.

Potrivit ultimei declarații de avere și interese personale pentru anul 2023, Livia Rotaru-Levco, împreună cu soțul ei, au avut un venit de aproape 378 mii de lei, bani obținuți, în mare parte, din salarii și indemnizații. Aceasta mai declară două mașini: un Fiat Punto, cumpărat cu doar 6 000 de lei și un Nissan Qashqai de 18 mii de euro. Levco declară un cont bancar de 11 800 de lei, dar și o cotă-parte de 51% în compania Sinopec, pe care o deține soțul acesteia.

Am mers pentru un comentariu la Direcția Deservire Fiscală Soroca, unde era detașată Levco. Am discutat cu Aliona Surdu, la acel moment șefa interimară a Direcției Deservire Fiscală, care ne-a spus că Livia Rotaru-Levco este suspendată din funcție, respectiv nu se află la birou.

ALIONA SURDU, șefă interimară a Direcției Deservire Fiscală Soroca, SFS: Nu este la lucru. Din câte cunosc este suspendată din funcție. Reporter: Din ce motiv? ALIONA SURDU, șefă interimară a Direcției Deservire Fiscală Soroca, SFS: Nu este în subordinea noastră. Reporter: Din cauza perchezițiilor care au avut loc? ALIONA SURDU, șefă interimară a Direcției Deservire Fiscală Soroca, SFS: Nu pot să vă spun pentru că nu este din cadrul direcției noastre. Reporter: Bine, dar cu cine pot să discut, anume din această direcție? ALIONA SURDU, șefă interimară a Direcției Deservire Fiscală Soroca, SFS: Nu aveți cu cine discuta din cadrul direcției noastre. Eu sunt șefă interimară, dar ei se supun… conducerea direcției respective este la Chișinău.

Am căutat-o pe Livia Rotaru-Levco la domiciliu. Funcționara locuiește în această casă cu două etaje din orașul Soroca, iar în ogradă vedem una dintre cele două mașini, pe care funcționara le-a trecut în declarația sa de avere. Am bătut la poartă, dar nu ne-a răspuns nimeni. Din casa vecină, a ieșit să vorbească cu noi o femeie, care s-a prezentat drept nepoata Liviei Rotaru-Levco.

CRISTINA FILIPENCO: Ea acuma este plecată la Chișinău. Nu știu, o să vină mai târziu, poate mâine. Reporter: Dar dumneaei nu activează la Serviciul Fiscal? CRISTINA FILIPENCO: Nu, dumneaei nu activează. Reporter: Dar din ce cauză? CRISTINA FILIPENCO: Nu vă pot spune.

Pe 5 noiembrie 2024, în ziua în care am realizat filmările, funcționara a depus o plângere la poliție, iar peste trei săptămâni am fost citați pentru a da explicații.

DORIN RUSU, jurnalist, TV Nord: Am fost citat la sectorul de poliție din Soroca, unde am dat explicații, după ce Livia Rotaru Levco a depus o plângere pe numele meu, fiind nemulțumită că i-am filmat proprietatea și am discutat cu vecinii și rudele.

Viorica Bologan, șefa Direcției control post operațional nr.12, este cea de-a treia angajată a Serviciului Fiscal de Stat, despre care am reușit să aflăm că ar fi în vizorul anchetatorilor anticorupție Potrivit ultimei declarații de avere, aceasta a indicat pentru anul 2023 venituri provenite din salariile ei și ale soțului, în sumă totală de aproape jumătate de milion de lei, dar și indemnizații în sumă totală 33 de mii de lei românești, echivalentul a 131 de mii de lei. Aceasta mai declară un apartament și un garaj, dar și un autoturism Opel Vectra.

Am încercat s-o găsim pe Viorica Bologan pentru un comentariu, însă fără succes. În schimb, am reușit să vorbim la telefon cu soțul acesteia.

DUMITRU BOLOGAN, soțul Vioricăi Bologan: Așa a fost. Eu am înțeles că a fost procedura pornită. Nu s-a demonstrat nimic absolut. Eu, sincer vă spun, eu n-am treabă cu serviciul ei, dar, adică, a mers vorba ceva de mită. A fost CNA-ul: „Oameni buni, ați văzut, nu-s boier. Eu îs om simplu”.

L-am contactat și pe șeful Serviciului Comunicare al Serviciului Fiscal de Stat, Adrian Platon, pentru un comentariu la acest subiect. Acesta a dat asigurări că instituția întreprinde măsurile necesare pentru a preveni și combate corupția din cadrul instituției.

ADRIAN PLATON, șef al Serviciului comunicare, Serviciul Fiscal de Stat: Noi nu tolerăm astfel de practici și, odată ce ele sunt depistate, noi întreprindem toate măsurile pentru a evita, pe viitor, astfel de cazur. Iar ce ține de cazurile nemijlocite, Serviciul Fiscal de Stat colaborează cu organele de drept pentru a elucida toate circumstanțele situațiilor respective. Ceea ce ține de acțiunile organelor de urmărire penală, se pot expune doar organele de drept care au inițiat atunci aceste proceduri.

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, Centrul Național Anticorupție ne-a informat că, din cele patru dosare penale în care erau vizați angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, au rămas doar două cauze penale, două fiind clasate, fără să ne dea mai multe detalii. Nici Procuratura municipiului Chișinău, în gestiunea căreia se află dosarele nu ne-a oferit prea multe informații, invocând protecția datelor cu caracter personal. Precizăm că atât timp cât dosarele se află la etapa de urmărire penală sau au fost clasate, persoanele vizate în acest subiect se prezumă a fi nevinovate.

Acest material a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Susținem mass-media independentă și publicarea conținutului de calitate în Moldova”, implementat de ERIM și CU SENS. Conținutul subiectului și opiniile expuse aparțin, exclusiv, autorilor.