Alimente recomandate pentru persoanele cu tensiunea arterială ridicată. Ce poți consuma pentru o inimă sănătoasă

Această rădăcină străveche este cunoscută pentru proprietățile sale de combatere a stresului. Pentru o mai bună gestionare a stresului, tensiunea arterială tinde să se mențină într-un interval mai sănătos.

Ashwagandha ajută la reglarea nivelului de cortizol, menținând sub control vârfurile care induc anxietatea. Mai puțin stres înseamnă o inimă mai calmă și o tensiune arterială mai bună.

Amla

Amla este o sursă naturală de vitamina C. Această boabă mică și acrișoară nu este doar un stimulator imunitar. Ea este, de asemenea, benefică pentru vasele de sânge.

Plină de antioxidanți și proprietăți antiinflamatorii, amla ajută la menținerea unui flux sanguin sănătos în corpul nostru.

Prin scăderea nivelului de colesterol și al trigliceridelor, amla acționează diferit în funcție de funcțiile sale pentru a susține sănătatea inimii.

Dieta DASH, o alimentație sănătoasă pentru scăderea tensiunii

DASH este prescurtarea de la „Dietary Approaches to Stop Hypertension” (Abordări Dietetice pentru Oprirea Hipertensiunii Arteriale).

Dieta DASH este un plan alimentar conceput pentru a ajuta la prevenirea sau reducerea hipertensiunii. De asemenea, ea ajută la scăderea colesterolului asociat cu bolile de inimă.

Tensiunea arterială crescută și nivelurile ridicate de colesterol sunt doi factori de risc majori pentru bolile de inimă și accidentul vascular cerebral.

Alimentele din dieta DASH sunt bogate în minerale precum potasiu, calciu și magneziu. O astfel de dietă se concentrează pe fructe, legume și cereale integrale. Dieta limitează alimentele bogate în sare. De asemenea, limitează zahărul adăugat și grăsimile saturate.

Dieta DASH standard limitează consumul de sare la 2.300 de miligrame pe zi. Această cantitate este echivalentă cu aproximativ o linguriță de sare de masă. Pe măsură ce reduci consumul de alimente procesate și sărate, s-ar putea să observi că mâinile au un gust diferit.

Poate dura ceva timp până când papilele gustative se vor adapta. Totuși, odată ce se vor adapta, s-ar putea să preferi modul acesta de a mânca. În plus, inima îți va mulțumi în timp pentru această alegere pe care ai făcut-o.

În concluzie, adoptarea unei alimentații echilibrate, bogate în nutrienți esențiali și săracă în sare, zahăr și grăsimi saturate, poate contribui semnificativ la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase și la protejarea sănătății inimii.

