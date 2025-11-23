O picătură care schimbă gustul cafelei: De ce barista umezește boabele înainte de măcinare?

Tot mai mulți barista folosesc o tehnică simplă care schimbă aroma cafelei. Înainte de măcinare, ei adaugă o picătură de apă plată peste boabe. Metoda se numește RDT și are o explicație legată de fizică.

În timpul măcinării, boabele se freacă de pietrele râșniței și acumulează electricitate statică. Această încărcătură face ca particulele fine să sară și să se prindă de pereții recipientului, ceea ce modifică cantitatea reală de cafea care ajunge în portafiltru. O singură picătură de apă rezolvă problema, deoarece reduce încărcarea statică și stabilizează particulele.

Diferența se simte în gust. Un prăjitor de cafea a testat două porții identice. Prima, măcinată fără apă, a rezultat într-o ceașcă cu amărăciune și aromă neuniformă. A doua, pregătită cu o picătură de apă, a avut gust curat, aromă echilibrată și o textură plăcută.

Apa influențează și temperatura boabelor în timpul măcinării. Boabele uscate se încălzesc mai repede, iar acest lucru poate afecta uleiurile aromatice, în special la prăjelile ușoare. Hidratarea scade temperatura de frecare și păstrează compușii aromatici.

Pentru acasă este suficient să adaugi o jumătate de mililitru de apă la 20 de grame de boabe. Măcinarea devine mai curată, iar gustul din ceașcă mai echilibrat. O schimbare mică poate aduce o diferență mare în aroma cafelei.