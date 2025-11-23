TeenTokerii Sorocii – Vocea noii generații din Soroca, direct de pe TikTok și Insta în viața reală! / VIDEO

Observatorul de Nord lansează „Teentokeri” – emisiunea făcută de tinerii din Soroca, pentru tinerii de oriunde, cu teme care ne privesc pe toți: viața de la colegiu, moda, ce facem seara prin oraș, activități cool, idei smart și… da, chiar și ChatGPT!

În prima ediție descoperi: Cum a fost Ziua Studenților la Colegiul „Mihai Eminescu”; Balul Bobocilor la Liceul Teoretic „Constantin Stere”; „Șahul în educație” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” – o alternativă la telefon; De unde se îmbracă tinerii din Soroca și cât plătesc; ChatGPT – prietenul elevilor (și al profilor!); Ce poți face în Soroca după ora 21:00; Cum arată viața la cămin; CRECP – hub-ul inteligențelor din raion.

Sponsorul emisiunii: CoffeeIN

Dă play, dă share și intră în gașca #Teentokeri!

Ai idei de subiecte? Scrie-ne, emisiunea asta e pentru tine.