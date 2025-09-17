Alertă! O bătrână a plecat de acasă și nu s-a mai întors

O femeie de 84 de ani din Ialoveni este căutată de oamenii legii. Aceasta a plecat de acasă sâmbătă, 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut.

Semnalmente: înălțime – 1,60 m, ochi căprui, corpolență medie și se deplasa cu ajutorul a două bastoane. În momentul dispariției purta fustă gri închis, geacă gri și basma verde.

Dacă dețineți informații care ar putea ajuta la localizarea acesteia, sunteți rugați să apelați imediat: 068 244 443, 0268 222 02 sau la numărul Unic de Urgență 112. Orice detaliu poate fi important pentru identificarea persoanei dispărute.

sursa: realitatea.md


