Ala Nemerenco recomandă ca toți medicii de gardă din noaptea în care a murit gravida de la Edineț să demisioneze. „Medicul de gardă nu a fost niciodată la ea”

Comisia creată de Ministerul Sănătății pentru a investiga moartea subită a unei gravide de 32 de ani, la sfârșitul lunii ianuarie, în maternitatea din Edineț, a constatat încălcări grave în acordarea îngrijirilor medicale. Potrivit ministrei Sănătății, medicul de gardă nu s-a apropiat deloc de femeia aflată în travaliu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8, unde ministra a precizat că a recomandat demiterea tuturor medicilor care au fost de gardă în noaptea tragediei. „Am finalizat ancheta privind moartea femeii de la Edineț. Așa cum am menționat anterior, cauza decesului indicată este embolia cu lichid amniotic. Totuși, comisia a identificat o serie de încălcări grave în acordarea serviciilor medicale acestei paciente. Am transmis raportul conducerii spitalului din Edineț și am recomandat demiterea tuturor medicilor care au fost de gardă în acea noapte”, a declarat ministra.

Ministra a atras atenția și asupra unei practici periculoase care persistă în unele spitale, în special în maternități, negocierea informală dintre pacient și medic. În cazul de la Edineț, femeia ar fi avut o înțelegere prealabilă cu un medic, motiv pentru care cel de gardă nu ar fi intervenit deloc, „probabil pentru că „de sus” nu i se permitea”, a explicat Nemerenco. „Această schemă este un cerc vicios. Oamenii cred că dacă vor negocia și plătesc, atunci va fi totul bine, dar nu a funcționat. Eu nu am dreptul să concediez medici, doar directori și directori adjuncți ai spitalului. Prin urmare, am recomandat administrației să-i concedieze pe acești medici, pentru că încălcările constatate permit acest lucru în conformitate cu Codul Muncii”, a mai adăugat oficiala.

Amintim că tragedia a avut loc pe 29 ianuarie 2025, când o femeie însărcinată cu al treilea copil a murit brusc la maternitatea din Edineț. Rudele victimei acuză personalul medical de neglijență. Între timp, Inspectoratul de Poliție Edineț a pornit o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. (SURSA: sanatateinfo.md FOTO: tv8)