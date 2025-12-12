Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 10 720 kg de margarină de masă

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea unui lot de 10 720 kg margarină de import. Motivul nimicirii lotului este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 6900+1700 µg /kg, admis 2500 µg /kg).

Urmare a acțiunilor inspectorilor ANSA, lotul de margarină neconform a fost plasat sub reținere oficială și supus prelucrării la o fabrică de procesare a uleiurilor uzate. Toate acțiunile s-au desfășurat sub supravegherea nemijlocită a inspectorilor ANSA, fiind modificate proprietățile acestuia, astfel încât să nu poată fi utilizat în scop alimentar.

Menționăm că, 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți de proces care se formează, în principal, în timpul rafinării uleiurilor și grăsimilor vegetale, la temperaturi ridicate.

Grăsimile vegetale, precum margarina, cu depășirea contaminantului 3-MCPD și esterii săi nu se admit spre utilizare în calitate de ingrediente alimentare și este interzis amestecul cu alte uleiuri care respectă limitele admisibile. Operatorii pot utiliza grăsimi vegetale doar dacă respectă limitele maxime de contaminanți impuse de legislația alimentară.

ANSA, prin intermediul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, prelevează anual peste 10 mii de probe, pentru a preveni orice potențială problemă de siguranță alimentară.

În cazul depistării produselor neconforme, ANSA inițiază controale inopinate cu aplicarea tuturor măsurilor necesare, în vederea neadmiterii introducerii pe piață a produselor alimentare ce prezintă risc pentru siguranța consumatorilor.

ANSA reconfirmă angajamentul de a proteja sănătatea cetățenilor. Nu vom tolera abaterile de la normele legale, iar orice lot de produse agroalimentare care prezintă riscuri sau nu respectă standardele de calitate și etichetare va fi imediat reținut și scos din circuitul comercial! Solicităm agenților economici să dea dovadă de maximă responsabilitate la importul de produse!