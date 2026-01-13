Acuzat de omorul unui copil de 10 luni, un bărbat a fost comdamnat la 25 de ani de închisoare

Procuratura Generală anunță că ieri, 12 ianuarie 2026 a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești, informează procuratura.md.

După cum a anunțat Procuratura Generală anterior, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a justiției penale din Republica Moldova, fiind redeschis în mod excepțional din inițiativa Procuraturii Generale, ca urmare a apariției unor probe noi care au justificat necesitatea revizuirii dosarului încheiat în anul 2011 prin condamnarea mamei copilului.

Această reluare a urmăririi penale, după mai bine de un deceniu, reflectă angajamentul ferm al instituției de a interveni ori de câte ori există suspiciuni privind erori judiciare sau lipsa de echitate, indiferent de vechimea cauzei.

În anul 2024, în baza unor probe noi apărute, Procuratura Generală s-a autosesizat și a solicitat revizuirea unei sentințe irevocabile prin care mama copilului fusese anterior condamnată pentru lăsare în primejdie. În urma reexaminării, la 31 ianuarie 2025, instanța a dispus achitarea acesteia, stabilind că fapta nu a fost comisă de inculpată.

Noua investigație, desfășurată de Procuratura Generală în colaborare cu Procuratura raionului Telenești și cu suportul Inspectoratului Național de Investigații, a inclus un spectru amplu de acțiuni de urmărire penală, inclusiv în afara teritoriului Republicii Moldova.

În cadrul acestor activități au fost identificate fapte și probe esențiale care nu au fost cunoscute anterior organului de urmărire penală. Aceste constatări au dus la reevaluarea temeiniciei unei ordonanțe din anul 2010, prin care inculpatul fusese scos de sub urmărire penală.

Ca urmare a noilor circumstanțe relevate, acea ordonanță a fost anulată, iar cauza penală a fost reluată în privința persoanei respective.

Pe parcursul urmăririi penale și judecării cauzei, inculpatul a pledat nevinovat.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.