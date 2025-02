Acolo unde se dorește – se poate, acolo unde oamenii sunt uniți – succesul nu se lasă așteptat

Proiecte și…proiecte

În ultimii ani, în satul Schineni au fost implementate mai multe proiecte sociale, care au schimbat nu doar aspectul localității, dar și mentalitatea locuitorilor ei. Motorul acestor schimbări în bine a fost Asociația Obștească „Destin”, pe care avem onoarea s-o reprezentăm. Or, împreună cu cetățenii satului am demonstrat că acolo unde se dorește – se poate, acolo unde oamenii sunt uniți pentru a face lucrări frumoase – succesul nu se lasă așteptat.

În rândurile de mai jos vom povesti, în mod telegrafic, despre ceea ce am reușit să facem pentru ca satul să fie mai atractiv pentru cei care ne vizitează și mai comod pentru acei care trăiesc aici.

Așadar, primul proiect care a fost implementat în localitate a fost cel denumit „Sprijin integral familiilor vulnerabile cu copii”, în cadrul unui proiect mai mare „Dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova 2017-2019”, finanțat de Agenția cehă pentru Dezvoltare. Suma totală a proiectului a fost de 3.120 de euro, inclusiv 2.500 de euro au fost acordați de People in Need, 560 de administrația publică locală și 60 de euro a fost aportul nostru. În cadrul proiectului Sala centrului Educațional Integrat a fost dotată cu inventar și mobilier, au fost îmbunătățite condițiile pentru întrunirea și informarea diferitor grupuri și categorii de persoane, au fost create condiții bune de dezvoltare fizică, de practicare a diferitor genuri de sport, dans, dezvoltarea abilităților de promovare a unui mod sănătos de viață în rândurile tinerilor și a locuitorilor comunei.

Proiectul ,,Crearea unui Centru Comunitar Incluziv în satul Schineni”, cu suma totală de 18.721 de euro (din care 9.666 euro au fost suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de guvernul Suediei, iar APL Schineni a venit cu 9.055 euro) a fost implementat în perioada mai – aprilie 2019.

În cadrul proiectului s-au executat lucrări de reparație a căminului cultural Schineni, unde s-a creat Centrul Comunitar Incluziv, au fost asigurate cu mobilier și utilaj sportiv sala de dans și sala de fitness… În perioada iulie – noiembrie 2019, Asociația Obștească Destin a implementat proiectul „Diferiți dar egali”. Suma totală a proiectului a fost de 5.400 de euro, bani acordați de

People în Need – 4700 de euro, APL – 500 de euro și AO „ Destin” – 200 de euro, muncă voluntară. Prin acțiunile realizate am schimbat atitudinea și comportamentul întregii comunități față de copii cu CES. Am reușit să înlăturăm stereotipurile existente la unele categorii de populație, referitor la ideea că copii cu CES sunt diferiți. Respectiv, și copii din instituțiile educaționale și-au schimbat atitudinea față de copii și au creat relații de prietenie, sporind implicarea lor în activitățile școlare și extrașcolare, fără a face diferențe între categoriile de copii.

Proiectul ,,Împreună pentru servicii de calitate”, finanțat de Asociația GAL ,,Colinele Nistrene”, în cadrul propunerii de proiect ,,Societăți active ,comunități prospere”, cu suportul Programului Polonez de Cooperare pentru Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, din sursele oferite în cadrul Fondului de Granturi Mici 2019 implementat de Solidarity Fund PL în Moldova a identificat soluții durabile pentru îmbunătățirea calității și eficienții serviciilor locale și s-a instituționalizat dialogul dintre sectorul civic și public, dar ți s-a procurat o pompă la fântâna arteziană. Bugetul total al proiectului a fost de 14.286 lei dintre care contribuția FGM LEADER a fost de 10.000 lei, alți 4.286.00 lei a fost contribuția Primăriei comunei Schineni… Proiectul „Cetățeni pentru o guvernare responsabilă”, implementat în perioada 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2020, a fost finanțat de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Confederația Elvețiană reprezentată de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Suma totală a proiectului a fost de 637.568 ,00 lei, după valorificarea cărora s-a elaborat Planul Strategic de Dezvoltare Social Economică a localității pentru o perioadă de 5 ani; S-a amenajat terenul de sport multifuncțional din localitate; s-au editat 4 numere al ziarului local „Noutăți de Schineni”; s-au instalat 3 panouri informative și s-a elaborat și instalat un baner pe terenul de sport multifuncțional.

Proiectul „Cetățenii pentru o guvernare activă”, în sumă de 9.064 de euro a fost implementat în perioada 01.11.2019 – 31.10.2020 și a fost finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei reprezentat de Fundația Konrad Adenauer, în cadrul proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. În cadrul proiectului am beneficiat de materiale promoționale: 2 banere, 4 panouri informative, materiale video, pliante, un laptop, un video-proiector, un ecran de protecție, o combină multifuncțională, o masă, 20 de scaune… Proiectul ,,Cetățeni activi, autorități receptive -comunitate dezvoltată” a fost implementat în cadrul proiectului: „AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” donator: Agenția de Implementare: Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDA, in cooperare cu Clinica Juridica Universitara si Agenția de Dezvoltare Locala Moldova si co-finantat de Uniunea Europeana. Scopul acestui proiect a fost promovarea principiilor democrației participative la nivel local și dezvoltarea abilităților de cetățenie activă și creșterea gradului de cooperare între autorități și cetățeni prin soluționarea participativă a unei probleme comunitare. În total au fost valorificați 7.367 de euro, iar în cadrul proiectului s-au pavat căile de acces în scuarul din centrul localității.

În iunie 2024 în IET „Ghiocel” din s. Schineni raionul Soroca s-a finalizat proiectul ,,Amenajarea zonei de agrement recreativă și educativă pentru copiii din cadrul IET Schineni” implementat de AO ,,Destin”, din sursele financiare alocate de Asociația GAL ,, Colinele Nistrene”. Acest proiect a fost co-finanțat de către UE, Guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0 al proiectului „EU4Moldova: Comunități Locale”, implementat de GIZ, ADA și SFPL în Republica Moldova. Suma totală a proiectului a fost de 46.900,00 de lei În cadrul proiectului s-au procurat echipament pentru terenul de joacă de la IET Schineni. Tot în anul 2024 Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova a acordat 60 de cutii cu rechizite pentru copiii din IET satul Schineni din cadrul proiectului ,,Cutia preșcolarului și a școlarului”,realizat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Și, nu în ultimul rând, primăria comunei Schineni a semnat în luna septembrie 2024 un Acord de parteneriat cu AO „Clinica Juridică din Bălți” și Inspectoratul de Poliție Soroca, pentru implementarea proiectului „ Împreună pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță pentru locuitorii din comuna Schineni, raionul Soroca”, în cadrul Programului de suport financiar pentru activități de Poliție Comunitară în Nordul republicii. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Acces la Justiție, componenta Poliția Comunitară, cu suportul financiar al Suediei, în baza Acordului de Grant nr. 15933, semnat dintre Agenția Suedeză de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, la data de 30 mai 2023 ,având drept scop promovarea drepturilor omului în activitatea Poliției prin crearea unor bune practici de intervenție în soluționarea problemelor de securitate și siguranță comunitară într-un mod participativ și incluziv, prin susținerea Consiliului de Siguranță Comunitară din comuna Schineni.

Suma totală a proiectului a fost de 97.898,19 lei, bani din care au fost instalați 19 stâlpi cu corp de iluminat stradal pe teritoriul comunei Schineni.

Ala BARAN, administratoarea Asociației Obștești „Destin”; Rodica SUSIC, membră a Asociației Obștești „Destin„