A fost stabilită ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot

Comisia Electorală Centrală a hotărât că, în buletinul de vot vor figura 23 de concurenți: 20 de partide politice, trei candidați independenți și patru blocuri electorale, și anume:

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”;

Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare;

Andrei Năstase – candidat independent;

Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa;

Olesea Stamate – candidat independent;

Partidul Politic Partidul Social Democrat European;

Partidul politic Partidul Național Moldovenesc;

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”;

Blocul Electoral „ALTERNATIVA”;

Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA;

Blocul electoral „ÎMPREUNĂ”;

Partidul Politic Liga Orașelor şi Comunelor;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR;

Victoria Sanduţa – candidat independent;

Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”;

Partidul Politic „MOLDOVA MARE”;

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”;

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul Liberal;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Tatiana Creţu – candidat independent;

Partidul Politic „Partidul Nostru”.

Comisia Electorală a mai aprecizat că buletinul de vot va conține 23 de patrulatere, cu dimensiuni de 14 mm lățime și 595 mm lungime, tipărit pe hârtie opacă de culoare albastru ceruleum. Denumirile concurenților electorali vor fi înscrise cu litere majuscule, de aceeași mărime și caractere, în ordinea stabilită de Comisie.