„150 și ai plecat” – doi vameși, luați prin surprindere de angajații SPIA / VIDEO

Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au documentat acțiunile ilegale a doi angajați ai postului vamal Giurgiulești, manifestate prin pretinderea mijloacelor financiare de la transportatori.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada octombrie 2024 pînă în prezent, aceștia ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita procesul de vămuire, inclusiv prin înregistrarea în documentele vamale a unor informații false privind cantitatea sau tipul mărfurilor, preponderent articole de îmbrăcăminte, scrie anticoruptie.md.

Sumele pretinse ar fi variat între 50 și 500 de dolari SUA.

„ – 150 și ai plecat.

– Nu, nu, nu haideți 2 mii de lei.

– Două mii? Precis?

-Da.

-Pot pleca?

-La voi este totul „po blatu”, se aude în filmulețul postat de oamenii legii.

În urma perchezițiilor corporale efectuate asupra unuia dintre inspectorii vamali, au fost ridicate probe relevante pentru documentarea faptelor investigate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.