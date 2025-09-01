1 septembrie aduce emoții, zâmbete și începuturi noi

Pentru ca bucuria acestei zile să fie deplină, Inspectoratul General al Poliției vă îndeamnă să puneți mereu siguranța copiilor pe primul loc.
Alegeți împreună cel mai sigur traseu spre școală;
Traversați doar pe trecerile pentru pietoni și respectați culoarea semaforului la trecerile dirijate;
Asigurați-vǎ de fiecare datǎ cǎ vi se cedeazǎ trecerea;
Vorbiți deschis cu copiii despre siguranța în stradǎ și în online;
Șoferi, conduceți cu prudență în apropierea școlilor!
Polițiștii vor fi prezenți în adiacentul instituțiilor de învățământ, pentru a veghea liniștea și siguranța celor mici.
Poliția Republicii Moldova este alături de voi și vă dorește un început de an școlar în siguranță și cu emoții frumoase.