ФЕЙК: Fulger приезжал в Комрат, чтобы припугнуть протестующих: роль Соловьева, Петрова и местных СМИ в вале дезинформации

18 августа спецподразделение полиции Fulger провело в Комрате учения. Это стало поводом для фейков в гагаузском пространстве и за рубежом. В пропагандистских телеграм-каналах стали распространять информацию, что это акт устрашения ввиду участившихся митингов в Гагаузии. Информацию подхватил российский пропагандист Владимир Соловьев. Не остался в стороне и депутат Народного Собрания Гагаузии Виктор Петров. А ветеран становления Гагаузской республики Иван Бургуджи и вовсе решил, что власти Кишинева хотят лишить страну государственности и войти в Румынию. Что в этих слухах и домыслах не так — в разборе nokta.

Что произошло?

В среду, 17 августа, две машины спецподразделения полиции Fulger приехали в Комрат. Одна из них остановилась на ул. Ленина вблизи Исполкома Гагаузии, другая разместилась возле госуниверситета.

Участок от университета и почти до мэрии перекрыли. По периметру расположились машины полиции и карабинеров. По рациям прохожих предупреждали о том, что нельзя приближаться к участку. Люди ходили в обход.

На улице возле университета можно было заметить вооруженных сотрудников Fulger, которые выбегали из спецтранспорта и бежали к зданию университета.

Фото: nokta

Журналистка nokta спросила у полицейского, что происходит. Он ответил, что идут учения на случай минирования, терроризма и взятия людей в заложники.

Однако ряд местных и приднестровских СМИ и телеграм-каналов стали распространять другую информацию.

Telegram-каналы

В Telegram-канале “Гагаузская Народная Республика” разместили информацию о том, что в Гагаузию введен спецназ по той причине, что власти Кишинева боятся протестов в Гагаузии.

“Спецназ в Гагаузию введен под легендой учений. На самом деле в Гагаузии вот уже несколько недель проходят антиправительственные протесты с призывами отставки президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Власть опасается, что ситуация выйдет из-под контроля поэтому было принято решение ввести туда отряды спецназа”, — говорится в Telegram-канале.

СМИ Гагаузии

Редактор Gagauznews.md Николай Костыркин в своем видеообращении заявил, что Fulger прислали в Гагаузию в качестве устрашения.

“Вот эти вот учения — это по большому счету акт устрашения населения, мол, ребята, не выпендривайтесь, мы вас можем в бараний рог скрутить. Это было сделано очень символично. Когда с утра в Комрате присутствовали сотрудники посольства Румынии — раз, во-вторых, это было сделано накануне празднования образования Гагаузской Республики в 90 году”, — заявил Костыркин.

Костыркин известен как распространитель ложной информации и пропагандист войны. В июне этого года Служба информации и безопасности совместно с прокуратурой провели у него обыски по делу о пропаганде войны и действий, направленных на разжигание национальной розни.

Подозреваемый через каналы связи (сайты и мессенджеры), которыми он управлял и распоряжался, систематически публиковал и распространял информацию и сообщения, разжигающие ненависть и оправдывающие военную агрессию против Украины.

Прокуратура опубликовала аудиозапись разговора подозреваемого, в которой он говорит, что будет разгонять это (информацию, разжигающую ненависть в том числе к беженцам) по всем союзным каналам», чтоб «и в России знали».

СИБ задокументировал действия Костыркина и определил их как пропаганду войны и умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или разобщенности. Данные действия являются преступлениями, предусмотренными ст. 140 ч. (1) и 346 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Сам портал Gagauznews.md в феврале был заблокирован Службой информации и безопасности Молдовы за разжигание ненависти и войны. Однако данное СМИ продолжает действовать на других платформах, к примеру, в телеграме. Риторика портала не изменилась.

Gagauznews.md связан с гагаузским депутатом

Gagauznews.md связан с депутатом Народного собрания Гагаузии Виктором Петровым.

По данным rise.md, портал gagauznews.md принадлежит организации “A.O. Centro Comunitar Anticriză”. Ассоциация базируется в Комрате и управляется Иваном Узуном.

Антикризисному общественному центру также принадлежит портал nash.md, который позиционирует себя как Народный антикризисный штаб и заявляет о себе как о волонтерской и благотворительной организации.

Учредителем Центра является Виктор Петров, депутат Народного Собрания АТО Гагаузия.

О том, как пророссийские политики пытаются влиять на общественное мнение в Гагаузии через сеть телеграм-каналов, читайте в репортаже: Ностальгия по СССР, призывы к сепаратизму и язык ненависти. Армия троллей и пророссийские политики пытаются влиять на общественное мнение в Гагаузии

Депутат Виктор Петров

Депутат Народного Собрания Гагаузии Виктор Петров тоже заявил, что спецотряд Fulger приехал в Комрат в качестве устрашения.

Петров также написал пост в сети Facebook, в котором отметил, что эти учения запугивают жителей автономии, предположив, что они организованы не случайно, а именно в день, когда посол Румынии в РМ посетил Комрат.