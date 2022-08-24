ФЕЙК: Fulger приезжал в Комрат, чтобы припугнуть протестующих: роль Соловьева, Петрова и местных СМИ в вале дезинформации

18 августа спецподразделение полиции Fulger провело в Комрате учения. Это стало поводом для фейков в гагаузском пространстве и за рубежом. В пропагандистских телеграм-каналах стали распространять информацию, что это акт устрашения ввиду участившихся митингов в Гагаузии. Информацию подхватил российский пропагандист Владимир Соловьев. Не остался в стороне и депутат Народного Собрания Гагаузии Виктор Петров. А ветеран становления Гагаузской республики Иван Бургуджи и вовсе решил, что власти Кишинева хотят лишить страну государственности и войти в Румынию. Что в этих слухах и домыслах не так — в разборе nokta.
Что произошло?
В среду, 17 августа, две машины спецподразделения полиции Fulger приехали в Комрат. Одна из них остановилась на ул. Ленина вблизи Исполкома Гагаузии, другая разместилась возле госуниверситета.
Участок от университета и почти до мэрии перекрыли. По периметру расположились машины полиции и карабинеров. По рациям прохожих предупреждали о том, что нельзя приближаться к участку. Люди ходили в обход.
На улице возле университета можно было заметить вооруженных сотрудников Fulger, которые выбегали из спецтранспорта и бежали к зданию университета.
Фото: nokta
Журналистка nokta спросила у полицейского, что происходит. Он ответил, что идут учения на случай минирования, терроризма и взятия людей в заложники.
Однако ряд местных и приднестровских СМИ и телеграм-каналов стали распространять другую информацию.
Telegram-каналы
В Telegram-канале “Гагаузская Народная Республика” разместили информацию о том, что в Гагаузию введен спецназ по той причине, что власти Кишинева боятся протестов в Гагаузии.
“Спецназ в Гагаузию введен под легендой учений. На самом деле в Гагаузии вот уже несколько недель проходят антиправительственные протесты с призывами отставки президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Власть опасается, что ситуация выйдет из-под контроля поэтому было принято решение ввести туда отряды спецназа”, — говорится в Telegram-канале.
СМИ Гагаузии
Редактор Gagauznews.md Николай Костыркин в своем видеообращении заявил, что Fulger прислали в Гагаузию в качестве устрашения.
“Вот эти вот учения — это по большому счету акт устрашения населения, мол, ребята, не выпендривайтесь, мы вас можем в бараний рог скрутить. Это было сделано очень символично. Когда с утра в Комрате присутствовали сотрудники посольства Румынии — раз, во-вторых, это было сделано накануне празднования образования Гагаузской Республики в 90 году”, — заявил Костыркин.
Костыркин известен как распространитель ложной информации и пропагандист войны. В июне этого года Служба информации и безопасности совместно с прокуратурой провели у него обыски по делу о пропаганде войны и действий, направленных на разжигание национальной розни.
Подозреваемый через каналы связи (сайты и мессенджеры), которыми он управлял и распоряжался, систематически публиковал и распространял информацию и сообщения, разжигающие ненависть и оправдывающие военную агрессию против Украины.
Прокуратура опубликовала аудиозапись разговора подозреваемого, в которой он говорит, что будет разгонять это (информацию, разжигающую ненависть в том числе к беженцам) по всем союзным каналам», чтоб «и в России знали».
СИБ задокументировал действия Костыркина и определил их как пропаганду войны и умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или разобщенности. Данные действия являются преступлениями, предусмотренными ст. 140 ч. (1) и 346 Уголовного кодекса Республики Молдова.
Сам портал Gagauznews.md в феврале был заблокирован Службой информации и безопасности Молдовы за разжигание ненависти и войны. Однако данное СМИ продолжает действовать на других платформах, к примеру, в телеграме. Риторика портала не изменилась.
Gagauznews.md связан с гагаузским депутатом
Gagauznews.md связан с депутатом Народного собрания Гагаузии Виктором Петровым.
По данным rise.md, портал gagauznews.md принадлежит организации “A.O. Centro Comunitar Anticriză”. Ассоциация базируется в Комрате и управляется Иваном Узуном.
Антикризисному общественному центру также принадлежит портал nash.md, который позиционирует себя как Народный антикризисный штаб и заявляет о себе как о волонтерской и благотворительной организации.
Учредителем Центра является Виктор Петров, депутат Народного Собрания АТО Гагаузия.
О том, как пророссийские политики пытаются влиять на общественное мнение в Гагаузии через сеть телеграм-каналов, читайте в репортаже: Ностальгия по СССР, призывы к сепаратизму и язык ненависти. Армия троллей и пророссийские политики пытаются влиять на общественное мнение в Гагаузии
Депутат Виктор Петров
Депутат Народного Собрания Гагаузии Виктор Петров тоже заявил, что спецотряд Fulger приехал в Комрат в качестве устрашения.
Петров также написал пост в сети Facebook, в котором отметил, что эти учения запугивают жителей автономии, предположив, что они организованы не случайно, а именно в день, когда посол Румынии в РМ посетил Комрат.
Владимир Соловьев
Фейковой новостью поделился и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. В своем Telegram-канале он отметил, что МВД из Кишинева направило в АТО Гагаузия отряд специального назначения Fulger для «подавления протестов».
Соловьев сослался на гагаузские и приднестровские каналы.
У Соловьева и Петрова оригинальные фото Gagauzinfo.md
Пропагандист Соловьев в своем Telegram-канале и депутат Виктор Петров на своей странице в Facebook использовали одни и те же фото.
Фотографии принадлежат гагаузскому новостному порталу Gagauzinfo.md. Это подтверждают фото, размещенные на новостном портале.
Но на фото Соловьева и Петрова нет водяного знака портала. Вероятно, они получили фото напрямую от журналистов.
Ветераны становления Гагаузской республики: Решили припугнуть
Ветераны становления Гагаузской Республики тоже высказались по поводу визита бригады спецназа Fulger в Гагаузию.
На торжественном собрании по случаю 32-летия со дня образования Гагаузской республики Иван Бургуджи заявил, что при содействии бригады Fulger власти Молдовы репетировали ликвидацию руководства Гагаузии.
“По сути, это отрабатывалась методика тактики, каким образом они будут нейтрализовывать руководство Гагаузии, если они начнут реализовывать Закон об отложенном статусе Гагаузии, в случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства. Я наблюдал, каким образом они тренировались, отрабатывали, как будут заходить. Сказки Венского леса, что это были учения”, — сказал Бургуджи с трибуны.
В комментарии журналистке nokta на том же мероприятии другой участник становления Гагаузской Республики Леонид Добров сказал, что власти Кишинева спецотрядом хотели припугнуть организаторов митингов в Гагаузии.
Советник председателя НСГ Иван Бургуджи выступает на торжественном заседании НСГ в честь 32-ой годовщины создания Гагаузской Республики. Фото: Елена Челак
“Я так понял, что это был ответ на все митинги, которые в последнее время прокатились по Гагаузии. Почему к нам прислали вчера Fulger якобы для учений, мы догадываемся: для того чтобы припугнуть Михаила Влах, Вадима Анастасова и других организаторов митинга, что если будете требовать дешевые цены на энергоносители и товары первой необходимости, то мы завтра отправим к вам домой этот же Fulger”, — считает Добров.
“Хотят ликвидировать Молдову и войти в Румынию”
Кроме того, Иван Бургуджи считает, что власти Кишинева хотят ликвидировать государство, а гагаузских активистов — арестовать или даже физически устранить. Это предположение он связал с визитом “руководителя разведки Румынии” в Молдову.
“Говоря о нейтрализации руководства Гагаузии, депутатов, членов Исполкома и активистов, надо иметь нам всем в виду, что разговор идет об их арестах либо при определенных обстоятельствах ликвидации, то есть физическом устранении. Это случилось сразу же после прибытия в Молдову руководителя разведки соседней Румынии. Значит, наши братья думают все-таки ликвидировать свое государство и уходить отсюда к румынам”, — заявил Бургуджи.
Как все было на самом деле
17 августа в Молдову на самом деле приезжал Службы информации Румынии Эдуард Рауль Хельвиг. В Кишиневе он встретился с президентом Майей Санду. Как сообщили на сайте президентуры, они обсудили варианты реформирования сектора национальной безопасности.
В ходе диалога были затронуты темы, которые в настоящее время находятся в центре внимания всего региона: повышенный уровень рисков безопасности, возможность активизации торговли оружием, террористические и кибератаки, радикализация и дезинформация.
Что касается визита бригады Fulger в Комратский государственный университет, то полиция проинформировала, что такие учения периодически проводят по всей Молдове, а не только в Гагаузии.
“В связи с распространившейся в Интернете информацией о применении в Комрате бригады спецназначения IGP Fulger, мы хотели бы отметить, что это тактические учения, которые постоянно организовывались для проверки способности сотрудников к реагированию и вмешательству. Такие учения будут проводиться по всей стране”, — заявили в полиции.
Также немаловажно отметить, что учения провели после участившихся сообщениях о минировании в Молдове и, в частности, в Гагаузии. За день до приезда спецотряда сообщалось о минировании сразу двух учреждений в Комрате: Исполкома и примарии.
В частности, 25 июля неизвестный сообщил о минировании 7 объектов в Комрате. В списке значился и Комратский госуниверситет.
О том, что в Комрате идут учения, журналистку nokta проинформировал и полицейский, находящийся на месте события. Он сказал, что учения проходят на случай минирования, акта терроризма и задержания заложников.
Отметим, что протесты проходят в трех городах Гагаузии по выходным дням, а Fulger приезжал в среду.
На эти выходные протесты в Гагаузии не анонсированы.
Елена Челак