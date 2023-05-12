ФЕЙК: Молдавская церковь поделена на две части из-за действующей власти

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Во втором туре выборов башкана Гагаузии звучат новые фейки. Беглый олигарх Илан Шор, партия которого выдвинула кандидатку Евгению Гуцул, заявил, что молдавская церковь поделена на две части из-за «действующего режима». На самом деле, церковь фактически поделилась еще в 1992 году.

«Молдавская церковь поделена, потому что режим Санду хочет продать страну Европе»

7 мая на предвыборной встрече с жителями села Чок-Майдан, беглый олигарх, Илан Шор, представляющий кандидатку в башканы Евгению Гуцул, отвечал на вопросы по видеосвязи. Один из присутствующих поинтересовался, почему в Молдове церковь поделена на две части. Шор возложил ответственность за данный факт… на правящую власть Молдовы.

«Почему в Молдове православная церковь делится на две части? Церковь Бессарабии, которая подчиняется Румынии, и Митрополия Молдовы, которая подчиняется патриарху Кириллу. Как сделать, чтобы это безобразие прекратить?», – задал вопрос житель Чок-Майдана. «Потому что действующий режим делает все, для того, чтобы продать страну Европе. Действующий режим делает все, чтобы продать страну Западу. Я выступаю за традиционные ценности, и чтобы Молдова осталась во всех смыслах независимым государством, чтобы те традиционные ценности, которые были в Молдове всегда, чтобы они и остались. Я уверен, что мы этого добъемся», – ответил Илан Шор.

Напомним, в апреле этого года, Апеляционная палата Кишинева приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Также суд признал претензии Нацбанка, который потребовал взыскать с обвиняемого 5,3 млрд леев. Илан Шор бежал из страны летом 2019 года, после смены власти в Молдове, и скрывается от молдавского правосудия в Израиле. После бегства, его заочно арестовали и объявили в розыск. Молдова запросила экстрадицию Илана Шора из Израиля.

Православная церковь поделена с 1992 года, а действующая власть к этому не причастна

В настоящее время, православная церковь в Молдове поделена на две части: Молдавская Митрополия, которая канонически подчиняется Московскому Патриархату, и Бессарабская Митрополия, канонически подчиненная Румынскому Патриархату.

Разделение фактически произошло еще в 1992 году, но Бессарабская Митрополия добилась законного статуса только в 2002 году, после обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В эти периоды, у власти не находилась Майя Санду и партия PAS.

Как происходило деление церквей

К концу XIV века, после образования Молдавского княжества, включавшего Пруто-Днестровское междуречье, была учреждена Молдавская Митрополия в составе Константинопольского Патриархата, на правах автономии.

В 1813 году, на территории Бессарабии, отошедшей к России в результате русско-турецкой войны, была основана Кишиневская епархия в составе Русской Церкви.

В 1918 году, после объединения Бессарабии с Румынией, была создана Бессарабская Митрополия в составе Румынской Православной Церкви.

С 1944 года — снова в составе Русской Православной Церкви.

В 1992 году, после образования независимой Республики Молдовы, церковь Молдовы получила статус самоуправляемой с подчинением Московскому Патриархату.

В этот же году Синод Румынской Православной Церкви принял акт о воссоздании Бессарабской митрополии, которая функционировала в 1918-1940 и 1941-1944 годах.

В марте 1993 года, Комиссия по правам человека и национальным отношениям совместно с Комиссией по культуре и религиям Парламента Республики Молдова призвали правительство зарегистрировать Автономную Бессарабскую Митрополию (по старому стилю). Однако тогдашнее правительство Молдовы отказалось признать Бессарабскую Митрополию. Более того, в течение последующих 10 лет, Бессарабская Митрополия осуществляла свою деятельность в условиях методичного и систематического преследования со стороны государственных властей.

Отказ правительства признать Бессарабскую Митрополию привели к судебным разбирательствам в Молдове и в Европейском суде по правам человека. 13 декабря 2001 года, ЕСПЧ единогласно постановил, что Р. Молдова нарушила статьи 9 и 13 Европейской конвенции по правам человека в деле о непризнании Бессарабской Митрополии.

Правительство Молдовв обжаловало решение ЕСПЧ и потребовало повторного рассмотрения дела, но 27 марта 2002 года европейский суд отклонил это ходатайство. Таким образом, решение ЕСПЧ стало окончательным.

30 июля 2002 года, Бессарабская Митрополия, которая в одиннадцатый раз обратилась к правительству Молдовы с просьбой о признании, наконец-то была признана законной.

Елена Челак,

Stopfals.md

Этот журналистский материал издается Ассоциацией независимой прессы (API) в рамках проекта «О дезинформации от двери к двери», реализуемого Ассоциацией независимой прессы (API) при поддержке IMS (International Media Support). Мнения, выраженные в рамках проекта, принадлежат авторам проекта и не обязательно совпадают с мнением финансирующей организации.

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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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