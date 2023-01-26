ФЕЙК: В молдавских школах искореняют слова «мама» и «папа»

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На некоторых сайтах опубликовали материал, в котором говорится, что в молдавских школах искореняют слова «мама» и «папа», вместо этого употребляют «родитель 1, родитель 2» и связано это якобы с продвижением ЛГБТ. Как выяснилось, информацию взяли из Telegram-канала депутата от Блока коммунистов и социалистов Богдана Цырди. Речь идёт о заявке на приобретение билетов в летний лагерь, который составили в одном из кишинёвских лицеев. В лицее ответили, что информация является враньём.

Цырдя говорит о «новом ударе по традиционной семье»

Информацию о якобы «нововведениях в образовательных  учреждениях» мы увидели в Facebook, на странице  издания «Комсомольская правда» Kp.md. В самом материале не  указан источник информации. Текстовкой к фотографии Новые  стихи: Родитель 1 моет раму») и выводом в конце статьи («Интересный  выбор терминов в православной стране. А почему нет? Церковь  молчит, общественность тоже. Хорошие времена, зачем  возмущаться?»), редакция продвигает ложный нарратив о таких  изменениях в образовательной системе, которые якобы навязывает правящая партия.

(Скриншот сайта Kp.md) Ни автор, ни источник в материале не указаны.

Как выяснилось, вся информация, кроме заголовка, была взята с Telegram-канала депутата Парламента РМ от Блока коммунистов и социалистов Богдана Цырди. На канале депутата также не указано, откуда он получил информацию.

В заголовке Kp.md указано множественное число – «в молдавских  школах», ниже в тексте упоминаются «кишинёвские школы», а  ещё  ниже объяснили, что речь об одном конкретном лицее в Кишинёве  им.  Ливиу Деляну. Там  родителям раздали бланки для приобретения  путёвок в  летние лагеря для детей.  В числе прочего, в них было  указано:  «Контактные данные, родитель (I)» и «Контактные данные,  родитель (II)».

 

(Фото бланка, который передали родителям. Источник: Telegram-канал Богдана Цырди)

Бланк связали с принятием Стамбульской конвенции, после чего в  «молдавских школах и лицеях стали искоренять понятия отца и матери,  продвигая повестку ЛГБТ». Откуда такие выводы, в тексте не указывается.


«Новый удар по традиционной семье! Директора столичных лицеев отправляют родителям странные бланки заявлений» – написал другой сайт который продвигает социалистов Actualitati.md. В этой статье также используется множественное число («директора столичных лицеев»). Этим сообщением поделился другой депутат-социалист Владимир Односталко.

(Скриншот сайта Actualitati.md)

 

Администрация лицея: «Это враньё»

Мы обратились к руководству кишинёвского лицея им. Ливиу Деляну. Как рассказала заместитель директора Ирина Баран, которая и составляла этот бланк, в учреждении нет никакого искоренения слов «мама» и «папа». Нет и продвижения ЛГБТ. В самом бланке написали так, в частности, чтобы не дискредитировать неполные семьи.

— Из этой истории сделали фейк. Этот бланк составляла я, так как отвечаю за отдых детей в летнем лагере. Форма бланка стандартная, я добавила фразу «контактная информация». К нам обращались много родителей с вопросами о лагере, поэтому по собственной инициативе заранее решили собрать контакты и в листе опроса указали «Контактные данные, родитель (I)» и «Контактные данные, родитель (II)» — имея в виду основной контакт родителя и дополнительный, то есть один номер телефона и второй для страховки. Мы не уточнили „мама” или „папа”, чтобы не акцентировать внимание на неполных семьях и не дискредитировать никого. Никакой пропаганды ЛГБТ тут нет. Кроме того, никто из родителей не обращался к нам с жалобами. А то, что мы в лицее не употребляем или запрещаем произносить слова „мама” и „папа” — это враньё. Плохо, что любую тему пытаются политизировать и обмануть, хотя ничего такого нет, — рассказала Ирина Баран.

Активисты и сторонники Партии социалистов и ранее спекулировали на теме ЛГТБ. В ноябре прошлого года политики, в частности бывший президент Молдовы Игорь Додон, распространял информацию, что действующее правительство намерено разрушить семью и веру, внедряя в школах проект по продвижению прав детей ЛГБТ. Однако тогда речь шла об интернет-кампании «Дети ЛГБТ в твоей школе», которая проводилась Центром информации GENDERDOC-M с целью предотвращения буллинга в школах, а власти к ней отношения не имели. Проводили её исключительно в соцсетях.

 

Константин Хайретдинов,

Stopfals.md

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