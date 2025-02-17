КАК ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ?

De către
OdN
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Кто должен отвечать за борьбу с дезинформацией? Государство? Неправительственные организации? Журналисты? Да, у каждого из этих участников есть определенные обязанности в этой области. Но давайте зададимся вопросом: что должны и можем сделать мы сами, потребители информации, чтобы уменьшить воздействие дезинформации?
STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в инфографике некоторые полезные для этого рекомендации. #НетДезинформации #СообщаемФейки
Совместными усилиями можно бороться с фейковой информацией. Мы призываем тебя быть ответственным гражданином и встать на сторону правды в борьбе с дезинформацией. Сообщай о найденных фейках на сайте semnale.stopfals.md!

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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