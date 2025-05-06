КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ?

De către
OdN
-
0
12

В современном мире информация не знает границ. Но так же быстро и без препятствий распространяется и дезинформация, а методы и техники манипуляции становятся все более изощренными. Известно, что самым эффективным «оружием» против дезинформации является критическое мышление людей. Однако, к сожалению, критическое мышление нам не дается с рождения. Мы должны развивать его каждый день. Вместо того чтобы повторять то, что слышим от других или читаем в интернете, нужно задавать вопросы, анализировать, искать аргументы и взвешивать их прежде, чем делать выводы.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в инфографике несколько рекомендаций для развития критического мышления. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Так же важно быть активными гражданами и вносить свой вклад в борьбу с фейками. Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с дезинформацией. Для этого сообщай о найденных фейках на платформе semnale.stopfals.md!


Articolul precedent„ABR Soroca-Baschet” – „Gloria” (Chișinău): elevii lui Serghei Crudu au surlasat adversarii cu 106-86 și 122-57!
Articolul următorZiua ușilor deschise la Școala Profesională din Florești. O călătorie în lumea meseriilor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.