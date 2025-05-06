КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ?

В современном мире информация не знает границ. Но так же быстро и без препятствий распространяется и дезинформация, а методы и техники манипуляции становятся все более изощренными. Известно, что самым эффективным «оружием» против дезинформации является критическое мышление людей. Однако, к сожалению, критическое мышление нам не дается с рождения. Мы должны развивать его каждый день. Вместо того чтобы повторять то, что слышим от других или читаем в интернете, нужно задавать вопросы, анализировать, искать аргументы и взвешивать их прежде, чем делать выводы.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в инфографике несколько рекомендаций для развития критического мышления. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Так же важно быть активными гражданами и вносить свой вклад в борьбу с фейками. Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с дезинформацией. Для этого сообщай о найденных фейках на платформе semnale.stopfals.md!