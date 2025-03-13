«Даже самые успешные предприниматели сталкиваются с вызовами, но именно они делают их сильнее» – Игнат Андрей, предприниматель, клиент Microinvest. / PUBLICITATE

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История цветочного бренда «Мuza» началась с семейного бизнеса. Молодой предприниматель Игнат Андрей, вдохновившись опытом родителей, решил развивать своё направление, запустив продажи цветов в супермаркетах, а затем создав собственный цветочный склад. Сейчас компания предлагает широкий ассортимент цветов, работает с оптовыми клиентами и поддерживает местных производителей.

Узнай из интервью с основателем «Мuza», клиентом Microinvest, как построить успешный цветочный бизнес, какие тренды сейчас актуальны и какую поддержку оказал Microinvest в развитии его цветочного магазина.

Что вдохновило вас выбрать именно цветочный бизнес?

Изначально это была идея моих родителей – они занимаются цветочным бизнесом с 90-х. В 2012 году, окончив университет, я профессионально занимался футболом и не был уверен, хочу ли связать свою жизнь со спортом. Тогда у меня появилась идея продавать цветы в супермаркетах – за границей это была распространенная практика. Мы начали с одного магазина, и вскоре наши цветы появились во всей сети Linella. Именно тогда я решил создать собственную компанию и работать самостоятельно. В 2016 году я открыл цветочный магазин, назвав его в честь своей дочери – «Мuza».

Андрей, что клиенты могут найти в «Мuza»?

Наш ассортимент включает широкий выбор цветов: розы, гортензии, тюльпаны, фрезии, пионы, пионовидные розы, экзотические цветы – все зависит от сезона. Также у нас есть комнатные растения разных видов и размеров. Мы не просто продаем цветы, но и создаем индивидуальные букеты, которые подбираем специально для каждого клиента. Кроме того, работаем с юридическими лицами, предлагая цветы оптом, и имеем обширную базу постоянных клиентов. А чтобы растения радовали своей красотой как можно дольше, в «Мuza» можно приобрести вазоны, землю, удобрения и другие товары для ухода.

Какие тренды сейчас актуальны в цветочном бизнесе? Что чаще всего выбирают клиенты?

Да, несомненно, сейчас в тренде большие монобукеты – 51 или 101 цветок. Чаще всего выбирают розы, гортензии, тюльпаны, но возможны и другие сочетания. Такие букеты выглядят эффектно и становятся ярким подарком для любого случая. В нашем складе их особенно выгодно покупать, так как мы предлагаем оптовые цены даже для розничных клиентов.

Вы выращиваете цветы самостоятельно или сотрудничаете с поставщиками?

У нас есть собственные теплицы, где мы выращиваем тюльпаны и розы. Кроме того, мы активно сотрудничаем с местными производителями, закупая у них цветы и помогая с их реализацией на нашем складе. Для небольших хозяйств это отличная возможность выйти на рынок, ведь продвижение собственного бренда требует значительных инвестиций времени и средств. Также мы импортируем цветы из разных стран, включая США, Кению, Эквадор, Бельгию, Францию, Швецию, Нидерланды, Румынию и другие. Ассортимент зависит от сезонности и доступности определенных сортов.

Как давно вы работаете с Microinvest?

Мы узнали о Microinvest примерно в 2016 году, когда только начинали свою деятельность. В тот момент мы столкнулись с большим спросом на нашу продукцию, но у нас не хватало средств, чтобы обеспечить необходимый объем цветов. Понимая, что не хотим тратить время на сбор объемного пакета документов, мы прислушались к совету друзей, которые уже сотрудничали с Microinvest, и решили обратиться за финансированием. Мы ни разу не пожалели о своем выборе – процесс кредитования оказался быстрым, без лишней бюрократии и долгого ожидания. Взяв первый кредит, мы убедились, что это удобно и эффективно, и со временем полностью перевели все вопросы кредитования в Microinvest.

Какое значение, на ваш взгляд, имеет кредитование для предпринимателей?

Я считаю, что компаниям, которые действительно хотят развиваться, важно понимать: без привлеченных финансовых ресурсов развитие бизнеса – сложная задача. Существует стереотип, что кредит – это риск, от которого лучше держаться подальше. Однако многие не задумываются, что даже крупнейшие компании используют заемные средства для роста. Малому и среднему бизнесу не стоит бояться этого шага. Главное – тщательно взвесить все «за» и «против», составить четкий план и следовать ему. Тогда кредит станет не обузой, а инструментом для развития.

В чём, по вашему мнению, секрет успешного бизнеса?

Секрет прост: не все люди созданы для бизнеса, и не каждый бизнес устроен так, чтобы им было легко управлять. Свое дело – это постоянное развитие, работа без выходных и готовность преодолевать трудности. Даже самые успешные предприниматели сталкиваются с вызовами, но именно они делают их сильнее. Однако главный фактор успеха – команда. Когда рядом профессионалы, каждый приносит идеи, поддерживает друг друга, и вместе удается преодолеть любые сложности. К сожалению, не все предприниматели понимают, что ключ к развитию – это сотрудники. Их важно мотивировать, и тогда бизнес будет стабильно расти.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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