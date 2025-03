„Chiar și cei mai de succes antreprenori se confruntă cu provocări, dar tocmai acestea îi fac mai puternici” – Ignat Andrei, antreprenor, client Microinvest / PUBLICITATE

Povestea brandului de flori „Muza” a început de la o afacere de familie. Tânărul antreprenor Ignat Andrei, inspirat de experiența părinților săi, a decis să își dezvolte propriul business, lansând o afacere specializată în vânzarea de flori în supermarketuri, iar apoi și propriul depozit de flori. În prezent, compania oferă o gamă largă de flori de diverse soiuri și tipuri, lucrează cu clienți angro din întreaga țară și colaborează cu numeroși producători autohtoni.

Află din interviul cu fondatorul „Muza”, client Microinvest, cum să construiești o afacere de succes în domeniul floristic, ce tendințe sunt acum populare în această nișă și care a fost rolul Microinvest în dezvoltarea magazinului său de flori.

Ce v-a inspirat să alegeți anume acest domeniu de afaceri?

Inițial, afacerea în domeniul creșterii și comercializării florilor a fost ideea părinților mei, care se ocupă cu acest domeniu încă din anii ’90. În 2012, după ce am terminat facultatea, eu practicam fotbal la nivel profesional și nu eram sigur dacă vreau să mă ocup anume cu asta. Atunci mi-a venit ideea de a vinde flori în supermarketuri – o practică deja populară în străinătate, dar mai puțin practicată la noi. Am început cu un singur magazin și, în scurt timp, florile noastre au ajuns în toată rețeaua de supermarket-uri Linella. Anume în acel moment, am decis să înființez propria companie și să încep să lucrez pe cont propriu. În 2016, am inaugurat și un magazin de flori, pe care l-am numit în cinstea fiicei mele – „Muza”.

Andrei, povestiți-ne ce tipuri de flori pot găsi clienții în magazinul „Muza”?

Gama noastră include o selecție largă de flori: trandafiri clasici, hortensii, lalele, frezii, bujori, trandafiri de tip bujor, flori exotice – acestea și multe altele, totul depinde de sezon. De asemenea, avem un sortiment variat de plante de cameră de diferite tipuri și dimensiuni. Noi nu vindem doar flori, ci și creăm buchete și compoziții personalizate, pe care le alegem special pentru fiecare client. În plus, lucrăm cu persoane juridice, comercializând flori angro, și avem o bază extinsă de clienți fideli. Iar pentru ca plantele să-și păstreze frumusețea cât mai mult timp, la „Muza” pot fi achiziționate ghivece, pământ, îngrășăminte și alte produse pentru îngrijire.

Ce tendințe sunt populare în nișa florilor? Ce aleg cel mai des clienții?

Da, cu siguranță, nișa florilor se dezvoltă cu fiecare an. În ultimii ani sunt în trend buchetele mari, de tip mono, de 51 sau 101 flori. Cel mai des clienții aleg florile clasice, precum: trandafirii, hortensiile, lalele, dar pot fi realizate și alte combinații. Aceste buchete arată foarte bine și devin un cadou frumos pentru orice ocazie. La depozitul nostru, e destul de avantajos pentru clienți să achiziționeze astfel de buchete, deoarece oferim prețuri angro chiar și pentru clienții cu amănuntul.

Creșteți flori în serele proprii sau colaborați cu furnizori?

Avem sere proprii, unde cultivăm lalele și trandafiri. În plus, colaborăm activ cu producători locali, cumpărând flori de la ei și ajutându-i să le vândă în depozitul nostru. Pentru micile afaceri agricole, aceasta este o oportunitate excelentă de a intra pe piață, deoarece promovarea unui brand propriu necesită investiții semnificative de timp și bani. De asemenea, importăm flori din diferite țări, inclusiv SUA, Kenya, Ecuador, Belgia, Franța, Suedia, Olanda, România și altele. Gama variază în funcție de sezon și de disponibilitatea anumitor soiuri.

De cât timp colaborați cu Microinvest?

Am aflat despre Microinvest acum 9 ani, în anul 2016, când abia începeam activitatea. Atunci ne-am confruntat cu o cerere mare pentru produsele noastre, dar nu aveam suficienți bani pentru a asigura volumul necesar de flori. Înțelegând că nu vrem să pierdem timp cu adunarea unui pachet voluminos de documente, am ascultat sfatul unor prieteni care colaborau deja cu Microinvest și am decis să apelăm la finanțare. Nu am regretat niciodată alegerea făcută – procesul de creditare a fost rapid, fără birocrație inutilă și fără așteptări îndelungate. După ce am luat primul credit, ne-am convins că este comod și eficient, iar în timp am transferat complet toate aspectele legate de creditare către Microinvest.

Cât de important este accesul la creditare pentru antreprenori?

Consider că pentru companiile care doresc cu adevărat să se dezvolte, este important să înțeleagă că fără resurse financiare externe, dezvoltarea afacerii este o sarcină dificilă. Există un stereotip conform căruia creditul este un risc de care ar trebui să ne ferim. Totuși, mulți nu realizează că chiar și cele mai mari companii folosesc fonduri împrumutate pentru a crește. Afacerile mici și mijlocii nu ar trebui să se teamă de acest pas, dacă aleg să-l facă responsabil. Cel mai important este să cântărești bine toate punctele pro și contra, să-ți faci un plan de investiții clar și obiectiv și să-l urmezi. Atunci creditul nu va fi o povară, ci un instrument pentru dezvoltare.

Care este, în opinia dumneavoastră, secretul unui business de succes?

Secretul este simplu: nu toți oamenii sunt făcuți pentru afaceri și nu toate afacerile sunt ușor de gestionat. Propriul business înseamnă dezvoltare continuă, muncă fără zile libere și pregătirea continuă de a face față dificultăților. Chiar și cei mai de succes antreprenori se confruntă cu provocări, dar tocmai aceste provocări îi fac mai puternici. Cu toate acestea, factorul principal al succesului este echipa. Când ai profesioniști lângă tine, fiecare generează idei și energie, se sprijină reciproc și împreună reușiți să depășiți orice dificultate. Din păcate, nu toți antreprenorii înțeleg că cheia dezvoltării sunt oamenii. Ca să ai succes este important să îi motivezi. Doar așa afacerea ta va crește constant.

*Microinvest este unica organizație financiară din Moldova care deține certificatul internațional GOLD în domeniul protecției clienților (conform standardelor și metodologiei Cerise+SPTF Client Protection). Acesta implică un proces de creditare responsabil și transparent, finanțare corectă și abordare constructivă la orice solicitare.