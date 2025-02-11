Внучка убила дедушку, экс-мэра одного из крупных городов…

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 Суд арестовал на два месяца внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину по подозрению в совершении двойного убийства. По данным следствия, она застрелила чиновника и его супругу, а затем в течение месяца вывозила останки, попутно продавая имущество бабушки и дедушки по поддельным доверенностям. Что известно об этом деле и семье Тарховых, читайте в материале «Известий».

Убийство бывшего мэра Самары — что произошло

Об убийстве Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. Как сообщил источник «Известий», супруги были застреляны Подозрение пало на внучку погибших Екатерину Бельскую, девушку задержали… Читайте материал здесь  iz.ru


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