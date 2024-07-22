Алекс Бурец, карикатурист: Европа для меня — это стимул для развития конкуренции и стремления к лучшему

Алекс Бурец — графический дизайнер, иллюстратор, карикатурист и гражданский активист. С помощью карикатуры он стремится привлечь внимание к изъянам и проблемам общества, и помочь изменить отношение к ним.

«Моя цель — вызвать улыбку на лицах людей, а также заставить их задуматься. На протяжении веков карикатура была мощным инструментом в борьбе с коррупцией и злоупотреблением властью, и я хочу продолжить эту традицию».

По словам художника, для лучшего будущего Молдове необходима прочная система образования, включающая такие жизненно важные предметы, как финансовая грамотность и умение отличать манипуляцию от правды, и все это станет возможным с интеграцией Молдовы в Европейский союз.

«Европа для меня — это возможность свободно и недорого исследовать новые места и туристические маршруты, прикоснуться к богатой истории континента и узнать о ней больше. Это возможность учиться у профессионалов и перенимать высокие стандарты качества. Европа — это также стимул для конкуренции и стремления к чему-то лучшему. Это позволяет мне чувствовать себя частью процветающей и единой семьи».

Видеосюжет об Алексе Буреце можно посмотреть здесь: