Transpost mai scump: raional – cu 13 bani/km, interraional – cu 12 bani/km

   Prețurile pentru transportul public din Republica Moldova vor crește. Costul unei călătorii interraionale se va scumpi cu 12 bani pe kilometru, iar pentru transportul raional pasagerii vor plăti mai mult cu 13 bani pe kilometru. Informația a fost confirmată de către ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Noile modificări ale Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane urmează să fie votate astăzi, 26 martie, în cadrul unei ședințe a Guvernului, scrie diez.md.

Potrivit ministrului, prin această hotărâre urmează să fie introdus un mecanism temporar și controlat de ajustare a tarifelor pentru transportul public din Republica Moldova. „Vom asigura că aceste ajustări sunt strict limitate în timp și vor fi retrase imediat ce piața se va stabiliza. După stabilizarea pieței, se va reveni la prețurile anterioare sau, după caz, acestea vor fi recalculate conform noii situații din piață”, precizează Vladimir Bolea.

Tariful provizoriu este direct corelat cu evoluția prețului la combustibil. Pentru transportul interraional tariful crește de la 75 de bani la 87 de bani pe kilometru, iar pentru transportul raional – de la 85 de bani la 98 de bani pe kilometru.


Articolul precedentElevii din raionul Soroca au aflat despre oportunitățile de studii la Academia „Ștefan cel Mare”
Articolul următor(Și) Astăzi, 26 martie, vom avea lumină în case!
