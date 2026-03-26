Elevii din raionul Soroca au aflat despre oportunitățile de studii la Academia „Ștefan cel Mare”

În cadrul campaniilor „Învață în Moldova” și „Alege singur!”, reprezentanții de la Academia „Stefan cel Mare”, împreună cu angajații de la Inspectoratul de Poliţie Soroca, au vizitat elevii claselor absolvente din raion.

Tinerii au fost informați despre posibilitățile de continuare a studiilor, condițiile de admitere și avantajele unei cariere în domeniul afacerilor interne.

Scopul acestor vizite este de a sprijini orientarea profesională a tinerilor și de a promova studiile în instituțiile MAI. (SURSA: Inspectoratul de Poliție Soroca)