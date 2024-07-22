Александру Стратан, ректор ASEM: Евросоюз — это поддержка, необходимая нам для совершенствования системы образования

Ректор Академии экономических знаний Молдовы Александру Стратан ежедневно вместе с коллегами работает над поддержанием высокого уровня образования и подготовкой новых высококвалифицированных специалистов для сектора экономики. Основа процветания страны — сильная экономика, развитием которой занимаются хорошо подготовленные профессионалы.

Александру Стратан выступает за то, чтобы молдавские учебные заведения больше ориентировались на сотрудничество с вузами европейских стран, обмен опытом и проекты развития. Соответствие европейским стандартам и ценностям будет напрямую способствовать признанию молдавских дипломов за рубежом.

«Европейский союз — это та поддержка, которая нам необходима для совершенствования системы образования, благодаря опыту европейских партнеров и соответствию европейским образовательным стандартам», — отмечает ректор ASEM.

Присоединение к большой европейской семье принесет пользу не только системе образования, но и местным предпринимателям.

«Для бизнеса — это возможность получить доступ к единому рынку с более чем 500 миллионами потребителей, привлечь прямые иностранные инвестиции, создать новые рабочие места у себя дома и повысить конкурентоспособность местной продукции», — уверен Александру Стратан.

Видео с высказываниями ректора Александр Стратана можно посмотреть по ссылке ниже:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/834064215040607/