O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia, informează moldpres.md

Astfel, noua conexiune este operată începând de astăzi de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare.

Totodată, compania Wizz Air își consolidează prezența pe aeroportul din Chișinău prin adăugarea celei de-a doua aeronave în baza sa operațională de la Chișinău.

„Lansarea acestei rute și extinderea flotei Wizz Air în Chișinău reprezintă un pas important în diversificarea conexiunilor aeriene pentru pasagerii noștri. Ne bucurăm să fim martorii creșterii și consolidării acestei colaborări, care aduce mai aproape oamenii, culturile și oportunitățile”, a declarat Sergiu Spoială, administratorul interimar al Aeroportului.

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a revenit în gestiunea statului în primăvara anului 2023. Autoritățile au anunțat anterior modernizarea infrastructurii aeroportuare și atragerea investițiilor, pentru a spori capacitatea și calitatea serviciilor, într-un regim gestionat de stat, transparent și orientat spre interesul public.

În prezent, acesta se clasează în topul celor mai performante aeroporturi din Europa, în categoria de 1–10 milioane de pasageri pe an. Creșterea este susținută de extinderea rețelei de rute și a numărului de companii aeriene, care s-a majorat de la 20 în 2022 până la 33 în 2024.