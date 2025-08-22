Veste nu prea bună: americanii suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

De către
OdN
-
0
21

Secretarul de stat Narcă Rubio a anunțat că se suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, pe motiv că aceltia „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA.

Altfel, administrația americană a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză, iar în luna mai secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a semnat un ordin care stabilește noi orientări pentru aplicarea cerințelor de competență lingvistică în limba engleză pentru șoferii de camioane, împreună cu un audit la nivel național al statelor care eliberează permise de conducere comerciale persoanelor fără domiciliu în SUA. (Foto: Shutterstock)

 


Articolul precedentCubolta, capitala cântecului și a prieteniei – Festivalul „Un popas la noi cu cântec, dans și voie bună”, ediția a XVI-a
Articolul următorÎndemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii au fost finanțate
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.