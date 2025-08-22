Veste nu prea bună: americanii suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

Secretarul de stat Narcă Rubio a anunțat că se suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, pe motiv că aceltia „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA.

Altfel, administrația americană a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză, iar în luna mai secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a semnat un ordin care stabilește noi orientări pentru aplicarea cerințelor de competență lingvistică în limba engleză pentru șoferii de camioane, împreună cu un audit la nivel național al statelor care eliberează permise de conducere comerciale persoanelor fără domiciliu în SUA. (Foto: Shutterstock)