Valeriu Bagrii: La Soroca este casa mea, la figurat și la propriu / VIDEO

Este un exponent de vază a culturii sorocene din ultimii ani, a crescut mai multe generații de muzicieni, este autorul unei cărți, care este un „alfabet” de căpătâi pentru acei care au ales să profeseze muzica și, mai nou, este fondatorul unui Festival-concurs de anvergură, soarta l-a dus departe de orașul tinereții, dar de ceva vreme a revenit în orașul de pe malul Nistrului unde este casa lui, la propriu și la figurat…
Invitatul PODCAST-ului de astăzi este maestrul Valeriu Bagrii, care ne va povesti cum a fost să cucerească Soroca și ce înseamnă pentru el să fii sorocean „prin adopție”. Vizionare plăcută!