Valeriu Bagrii: La Soroca este casa mea, la figurat și la propriu / VIDEO

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
12

Este un exponent de vază a culturii sorocene din ultimii ani, a crescut mai multe generații de muzicieni, este autorul unei cărți, care este un „alfabet” de căpătâi pentru acei care au ales să profeseze muzica și, mai nou, este fondatorul unui Festival-concurs de anvergură, soarta l-a dus departe de orașul tinereții, dar de ceva vreme a revenit în orașul de pe malul Nistrului unde este casa lui, la propriu și la figurat…

Invitatul PODCAST-ului de astăzi este maestrul Valeriu Bagrii, care ne va povesti cum a fost să cucerească Soroca și ce înseamnă pentru el să fii sorocean „prin adopție”. Vizionare plăcută!


Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
