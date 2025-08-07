Medaliatul cu bronz la mondiale și europene, Vadim Țarălungă, primit cu onoruri de autoritățile sorocene / VIDEO

În sala de lupte a Școlii Sportive Municipale, de unde au pornit în sportul mare mai mulți luptători soroceni a avut loc un eveniment inedit, moderat de Andrei Jitniuc, vice-director la Școala Sportivă Municipală din soroca – primirea cu onoruri al proaspătului medaliat cu bronz la campionatele europene, care s-au desfășurat la Scopie și cele mondiale de la Atena, Vadim Țarălungă.

Autoritățile sorocene, antrenori, colegi, părinți au adus un omagiu celui care ne-a dus faima în lume și care a demonstrat, încă o dată!, că nasc și în raionul Soroca sportivi adevărați.

Veaceslav RUSNAC, președintele raionului Soroca: Am onoarea să particip la acest eveniment important, iar cel care ne-a adunat aici este un exemplu de curaj, bărbăție, talent și tărie de caracter. Acest succes este, bineînțeles, nu doar al lui Vadim Țarălungă, dar și a celor care au stat în spatele lui – al antrenorilor, al părinților, al colegilor de pe covorul de luptă. Prin acest succes a lui Vadim s-a demonstrat că raionul Soroca se poate mândri cu succese în diferite domenii, inclusiv în sport. Omagiatul de astăzi este un exemplu de urmat și de alți tineri care au ales să facă sport de performanță.

Serghei TÂMCO, directorul Școlii sportive Municipale, primul antrenor al lui Vadim Țarălungă: Drumul spre aceste succese răsunătoare a început în anul 2028, când Vadim era elev în clasa a II-a. A fost greu, a fost o concurență acerbă, dar efortul depus la antrenamente și caracterul de adevărat luptător au dat, până la urmă, rezultate. Cu siguranță, aceste succese sunt doar primele din cariera lui Vadim care abia începe. Să-i dorim succes în continuare și să fie un exemplu pentru allți tineri, care au îmbrățișat luptele.

Mihail PETRIȘIN, antrenor la Școala Sportivă Municipală: În primul rând, vreau să mulțumesc acestei republicii care de 54 de ani îmi oferă posibilitatea să pun umărul la pregătirea unor sportivi de performanță, cu este și Vadim Țarălungă. De altfel, după ce Republica Moldova a devenit independentă este mai ușor să participi la competiții de anvergură, fiindcă pe timpurile URSS trebuia să treci mai multe trepte pentru a ajunge la competiții de genul campionatelor mondiale sau europene. Să mai menționăm și faptul că, din această sală au pornit spre lumea mare a sportului și alți sportivi cu renume, cum ar fi Alexandru Solovei și Maxim Sarmanov.

Vadim ȚARĂLUNGĂ, medaliat cu bronz la campionatele europene și mondiale: A fost foarte greu, și la Scopie, și la Atena, dar cu ajutorul antrenorilor și părinților am reușit să fac performanță și să privesc cu încredere în viitor. Mulțumesc tuturor pentru sprijin și ajutor!

Pentru succesele obținute lui Vadim Țarălungă i s-au acordat Scrisori de Gratitudine din partea Consiliului raional Soroca și Școlii Sportive Municipale, un premiu din parte fostului luptător Iulian Nicuță, flori și cuvinte de încurajare din parte lui Mihai Mihalcean, tatăl unul alt luptător cu origini din satul Redi Cereșnovăț, Eugen Mihalcean.

Bravos, Vadim Țarălungă! Onoare antrenorilor și părinților! Fie ca aceste succese să fie o treaptă pentru noi culmi, la care visează orice sportiv – Jocurile olimpice!