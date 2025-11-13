Fotografia lui Vadim Șterbate din Biserica „Sf. Dumitru” din Soroca a câștigat Premiul Mare la „Wiki Loves Monuments Moldova 2025”

Colegul nostru de la Observatorul de Nord, Vadim Șterbate, a obținut Marele Premiu la concursul „Wiki Loves Monuments Moldova 2025”, cu o imagine care surprinde interiorul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dumitru” din Soroca. Competiția, desfășurată la nivel republican, a adunat peste 8.000 de fotografii, dintre care 2.000 au fost eligibile pentru jurizare, punând în lumină bogăția patrimoniului arhitectural și cultural al Republicii Moldova.

Concursul „Wiki Loves Monuments” este o inițiativă globală lansată în 2010, desfășurată anual în zeci de țări, cu scopul de a documenta și promova monumentele istorice prin intermediul fotografiei. În Republica Moldova, ediția din 2025 a atras fotografi din diverse localități, care au contribuit la construirea unei colecții vizuale unice dedicate patrimoniului.

„Vadim Șterbate este câștigătorul locului I al concursului Wiki Loves Monuments Moldova 2025! Fotografia sa surprinde un cadru deosebit din interiorul Bisericii Sf. Dumitru din Soroca, o lucrare care transmite frumusețea și solemnitatea patrimoniului nostru cultural. Această imagine ne reamintește importanța protejării și promovării monumentelor istorice din Moldova. Mulțumim tuturor participanților pentru contribuțiile lor valoroase și pentru pasiunea cu care au adus patrimoniul mai aproape de comunitate. Felicitări, Vadim Șterbate, pentru această reușită remarcabilă!” a scris organizatorii pe pagina concursului.

Pentru Vadim Șterbate, distincția nu este o premieră. În 2021, reporterul Observatorului de Nord a fost desemnat câștigător al aceleiași competiții cu o fotografie a Cetății Soroca, un simbol emblematic al ținutului.

Alți laureați ai ediției 2025:

Locul II – Nica9998 (pseudonim)

„Fotografia premiată surprinde Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Curchi, un monument ocrotit de stat și una dintre cele mai importante bijuterii arhitecturale și spirituale ale Moldovei. Această imagine nu doar că evidențiază frumusețea și armonia ansamblului monastic, dar reamintește și importanța protejării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare.”

Locul III – Nicolai Chirnev

„Fotografia sa surprinde o Moară de vânt din Beșalma, un simbol al tradiției și al ingeniozității rurale din sudul Moldovei. Imaginea transmite nu doar frumusețea arhitecturală a monumentului, ci și legătura vie dintre patrimoniul cultural și peisajul local.”

Secțiunea Drone – Demetriuslux (pseudonim)

„Imaginea câștigătoare surprinde cu eleganță și rafinament Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Vîșcăuți, un monument de patrimoniu care prinde viață dintr-o perspectivă aeriană spectaculoasă.”

Premiul pentru prolificitate – Nicolai Chirnev

„Cu un număr impresionant de 165 de monumente distincte fotografiate, multe dintre ele ilustrate pentru prima dată, Nicolai Chirnev este laureatul premiului pentru prolificitate în cadrul concursului Wiki Loves Monuments Moldova 2025! Este pentru al doilea an consecutiv când Nicolai cucerește acest titlu, fiind câștigător și în 2024, demonstrând o pasiune remarcabilă pentru patrimoniul cultural al Republicii Moldova.”

Rezultatele ediției 2025 confirmă că interesul pentru protejarea și valorificarea patrimoniului cultural crește de la an la an. Toate imaginile participante vor fi disponibile pe Wikimedia Commons, pentru a fi utilizate liber în articole și proiecte educaționale din întreaga lume. Prin acest concurs, comunitatea fotografilor și voluntarilor aduce o contribuție reală la păstrarea memoriei vizuale a Republicii Moldova, oferind generațiilor viitoare o perspectivă asupra bogăției istorice și culturale a statului.

