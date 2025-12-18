Tradiții vii și colinde străbune – Șezătoare literară la Chetrosu, în cadrul Programului Național „Acces la cultură”

În atmosfera caldă și primitoare a sărbătorilor de iarnă, Gimnaziul „Bunescu Dumitru” din satul Chetrosu a găzduit șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei”, desfășurată în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, în parteneriat cu AO „Femeia de Azi”, CRT Drochia și redacția „Observatorul de Nord”, cu susținerea Ministerului Culturii și CNCPPCI din Republica Moldova.

Prev 1 of 22 Next

Chetrosu, un sat mândru și frumos, poartă vechile tradiții de Crăciun prin oamenii săi cu har și dragoste pentru obiceiurile străbune.

Acest eveniment a fost un prilej de reîntoarcere la valorile autentice ale neamului, prin colinde, cântece folclorice, urături și creații literare, inspirate din tradiția populară.

Lidia Bubulici, administratoarea Muzeului „La Alba Căsuță” din localitate, cunoscută promotoare a obiceiurilor și tradițiilor strămoșești, a încântat publicul cu versuri proprii, pline de sensibilitate și dor de sat. De asemenea, Emilia Surlaru, profesoară de limba franceză și ex-directoare a gimnaziului, a adus în atenția participanților obiceiuri de Sfântul Andrei și a delectat ascultătorii cu un cântec vechi, moștenit din străbuni, reînviind spiritul comunității și frumusețea tradițiilor păstrate din generație în generație.

Un program variat de colinde și „Plugușorul” în versiune muzicală, prezentat cu mult entuziasm și autenticitate, a încântat publicul prin prestația ansamblului folcloric de copii „Opincuța”. Micii artiști, ghidați cu har și dăruire de Liliana Cemortan, directoare adjunctă pe educație și conducătoarea ansamblului, au adus în sufletele celor prezenți bucuria sărbătorilor de iarnă și frumusețea tradițiilor populare.

Un moment aparte al șezătorii l-au oferit tinerii interpreți individuali Daniel Furtună, Elizaveta Triboi și Patricia Cebotar, care au trezit admirația și emoția ascultătorilor prin interpretări autentice și inedite. Cu voci irepetabile și o prestație scenică deosebită, acești tineri talentați au reușit să transmită farmecul cântecului popular și sensibilitatea mesajului artistic, demonstrând că tradiția trăiește și continuă prin generațiile tinere.

Evenimentul a culminat cu decernarea diplomelor de gratitudine din partea organizatorilor, Centrului de Creație a Copiilor, directoare Tamara Cucuietu, în semn de aleasă recunoștință pentru contribuția deosebită în promovarea tradițiilor strămoșești, prin implicarea activă în cadrul șezătorii „Povești nescrise la gura sobei”, dedicată sărbătorilor de Crăciun, pentru implicare și respect față de valorile autentice, dar și păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial, ce au rădăcini adânci în istorie și tradiție.

Alese mulțumiri aducem doamnei Viorica Bunescu, directoarea gimnaziului „Bunescu Dumitru”, pentru găzduirea evenimentului; doamnei Liliana Cemortan, directoare adjunctă pe educație, pentru buna organizare; partenerilor AO „Femeia de Azi”, fondatoare Diana Russu și CRT Drochia, președintă Alexandra Moldovan, pentru susținere și frumoasa colaborare; doamnelor Lidia Bubulici, administratoarea Muzeului „La Alba Căsuță” și Emilia Surlaru, ex-directoare a gimnaziului, pentru versurile și poveștile nescrise la gura sobei; ansamblului folcloric „Opincuța” și tinerilor interpreți, pentru prestația deosebită!

Șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei” a demonstrat încă o dată că tradițiile de Crăciun rămân vii acolo unde există oameni cu suflet, har și dragoste pentru valorile neamului. Prin cântec, cuvânt și obicei străbun, comunitatea din Chetrosu a dăruit publicului o seară plină de lumină, emoție și speranță, confirmând că moștenirea culturală se păstrează și se transmite din inimă în inimă.

Ala BUGAI, coordonatoare HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor, membră AO „Femeia de Azi”