Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare

Astăzi Poliția Republicii Moldova sărbătorește 35 de ani de istorie, muncă și devotament.

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu: „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ani marcați de nopți nedormite, intervenții dificile, decizii asumate și responsabilitatea purtată zi de zi, în slujba oamenilor.

În spatele fiecărei uniforme se află un om – cu emoții, familie și griji – dar și cu puterea de a merge mai departe și de a-și face datoria cu onoare. Astăzi sunt apreciați toți cei care, de-a lungul acestor 35 de ani, au contribuit la consolidarea Poliției și au rămas uniți, sprijinindu-se reciproc.

Acești ani au însemnat transformare, efort și maturizare instituțională, dar mai ales angajamentul de a fi în slujba cetățenilor.

Le mulțumesc tuturor polițiștilor aflați în serviciu, îi respect pe veteranii care au pus bazele instituției și apreciez partenerii care ne sunt alături.

Recunoștință pentru profesionalism, solidaritate și angajamentul față de siguranța comunității.”

La mulți ani, colegi! La mulți ani, Poliția Republicii Moldova!