Tentativă de contrabandă: o femeie de 33 de ani, din Ucraina, a încercat să scoată din Republica Moldova 24 050 dolari SUA

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unei femei în vârstă de 33 de ani, de comiterea infracțiunii de tentativă de contrabandă.

Mai exact, instanța de judecată a recunoscut vinovată femeia, originară din Ucraina, de tentativa scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin nedeclarare.

Prin sentința pronunțată, inculpatei i-a fost aplicată o amendă în mărime de 1 688 unități convenționale, echivalentul a 84 400 lei, informează procuratura.md

Potrivit probelor administrate, la data de 20 martie 2024, aflându-se în zona de ieșire din țară a postului vamal din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, inculpata, pasageră a cursei internaționale Chișinău- Tel Aviv, a ales coridorul verde, destinat persoanelor care nu transportă bunuri supuse declarării vamale.

Pasagera a fost imediat oprită de funcționarii Serviciului Vamal și direcționată către culoarul roșu pentru verificări suplimentare, după ce controlul de securitate semnalase prezența unei sume mari de bani nedeclarați.

În urma verificărilor, în bagajul de mână al acesteia au fost depistate mijloace bănești în numerar în sumă de 24 050 dolari SUA, echivalentul a 425 533,48 lei MDL la cursul oficial din acea zi.

Suma depășea plafonul de 10 000 euro pentru care legea prevede obligația declarării în scris.

Numerarul a fost ridicat de funcționarii vamali înainte ca acesta să fie scos din țară, astfel încât fapta a rămas la etapa de tentativă. Instanța a dispus confiscarea sumei de bani în folosul statului.

Femeia urmează a fi expulzată din țară, după executarea pedepsei cu amenda.

În cadrul ședinței de judecată, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.