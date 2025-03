Tarifele de roaming cu statele membre ale Uniunii Europene vor fi plafonate

Moldovenii care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene vor plăti tarife de roaming mai mici. Proiectul legii privind reglementarea tarifelor de roaming cu statele UE a fost votat în prima lectură de 68 de deputați.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop armonizarea costurilor de comunicații mobile internaționale între Republica Moldova și statele UE, astfel asigurînd o reducere substanțială a acestora. În așa fel, sînt create premise pentru includerea țării noastre în zona de „roaming la tarife naționale” a UE („Roam like at home”).

Autorii propun introducerea unei plafonări a tarifelor pentru apeluri, SMS-uri și utilizarea datelor mobile în regim de roaming pentru utilizatorii din Republica Moldova care călătoresc în statele membre UE. Mai exact, tariful va fi egal cu cel național. În rezultat, potrivit estimărilor, consumatorii vor economisi între 30 % și 70 % din costurile actuale de roaming, în funcție de tipul serviciilor utilizate. Potrivit documentului, această plafonare va fi realizată progresiv, urmărindu-se atingerea unui nivel comparabil cu cel din cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu legislația europeană privind roamingul. Pe termen lung, tarifele de roaming vor fi eliminate complet.

Totodată, autorii pun accent pe transparența și informarea consumatorilor. Respectiv, furnizorii vor fi obligați să trimită utilizatorilor notificări automate în momentul cînd aceștia intră într-o zonă de roaming, precum și să informeze clar și detaliat despre costurile fiecărui serviciu prestat și limitele de consum aplicabile. În context, unele prevederi ale proiectului se referă la crearea unui mecanism de monitorizare a tarifelor de roaming, iar furnizorii care vor încălca legea vor fi sancționați contravențional.

Inițiativa legislativă conține și unele măsuri pentru stimularea investițiilor în infrastructura de comunicații electronice, inclusiv în rețelele 4G și 5G. Amintim că, la 1 ianuarie 2024, tarifele de roaming între Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene au fost reduse, după ce a fost ratificat un Acord semnat între țara noastră și UE. Datorită acestui lucru, s-a înregistrat o creștere semnificativă a utilizării serviciilor de roaming oferite utilizatorilor de către furnizorii de comunicații electronice care se află atît în țara noastră, cît și în țările din spațiul UE. De exemplu, anul trecut, traficul apelurilor efectuate de către utilizatorii aflați în țările europene care au apelat utilizatorii din Republica Moldova s-a dublat și a depășit 10,8 milioane de minute. La fel, pe parcursul anului 2024, moldovenii care au călătorit au utilizat peste un miliard de GB, de trei ori mai mult decît în 2023.

Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege a comunicațiilor electronice, care prevede armonizarea cadrului normativ național la legislația Uniunii Europene. Documentul a fost elaborat pentru a încuraja dezvoltarea acestui domeniu, implementarea tehnologiilor de ultimă generație, interoperabilitatea serviciilor și securitatea rețelelor.