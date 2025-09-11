Candidata Partidului Nostru, Stela Vlas de la Șolcani, exclusă pentru legăturile cu „Șansa” lui Șor

Stela Vlas, profesoară din satul Șolcani, raionul Soroca, înscrisă inițial pe lista Partidului Nostru pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, urmează să fie exclusă după ce s-a confirmat trecutul ei politic în partidul „Șansă”, formațiune afiliată lui Ilan Șor.

Stela Vlas a fost înregistrată pe poziția 54 în lista candidaților Partidului Nostru pentru scrutinul parlamentar. Informația despre apartenența sa anterioară la partidul „Șansă” a apărut în spațiul public, stârnind reacții din partea conducerii formațiunii conduse de Renato Usatîi.

După confirmarea legăturii cu partidul lui Ilan Șor, acesta a venit cu o nouă poziție: „Stela Vlas va fi exclusă de pe listele Partidului Nostru, în cel mai apropiat timp”, a precizat Renato Usatîi pentru NordNews.

Amintim că în 2023, Stela Vlas a candidat la funcția de primar al comunei Șolcani, raionul Soroca, din partea Partidului Politic „Șansă”, după ce în 2019 a candidat de la Blocul Electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”.

Stela Vlas ne-a spus la rândul ei, că regretă că a făcut parte din echipa lui Ilan Șor. „Nu am nici o atribuție cu partidul „Șansă”, la fel ca alți colegi care au fost implicați la fel ca mine. Nu am un trecut murdar, sunt cu sufletul și inima curată. Părerea mea este că acolo unde este politică totul este murdar, absolut totul. Nu avem niciun partid curat. Eu nu am făcut politică, m-am pornit în calitate de candidat independent, după care știți cum partidele se leagă de capul fiecăruia, dar nu am crezut că este atâta de murdar. După care, fiind mai informată, regret foarte mult că am candidat din partea partidului „Șansă”, dacă m-aș întoarce, nu aș mai accepta acest lucru. Nu sunt supărată pe Renato Usatîi, am crezut că dumnealui analizează toți oamenii care candidează, iar eu nu am un trecut atât de murdar ca să fiu exclusă. Dar fiecare politician are regulile lui în politică”.