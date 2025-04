Speculații politice și acuzații false de „eșec diplomatic” după majorarea tarifelor de import în SUA

Majorarea de către Statele Unite a taxelor comerciale pentru importul produselor din majoritatea absolută a țărilor lumii, inclusiv din R. Moldova, a servit drept motiv pentru mai mulți politicieni (unii dintre care promovează agenda Kremlinului), unii comentatori și câteva canale de Telegram pro-ruse să acuze guvernarea de „eșec în diplomație”. Acestea sunt speculații politice care nu corespund realității. De fapt, la impunerea taxelor de import, SUA au aplicat o formulă fixă pentru toate țările și nu au negociat cu nimeni.

Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat pentru agenția rusă de stat TASS că „Donald Trump a impus cele mai mari taxe pentru Moldova dintre statele fostei URSS, ceea ce e o urmare a cursului Maiei Sandu și a partidului de guvernare PAS, care s-au alăturat criticii Washington-ului din partea UE” (în original: «Дональд Трамп ввел самые высокие пошлины для Молдавии среди стран бывшего СССР, что является следствием курса Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые присоединились к критике Вашингтона со стороны ЕС»). Afirmațiile au fost citate de surse vizate în mai multe materiale Stopfals.md pentru dezinformare, printre care Аргументы и факты в Молдове și canalul deputatului PSRM Bogdan Țîrdea.

Și politicianul Renato Usatîi s-a alăturat criticilor guvernării cu această ocazie. „Un eșec diplomatic marca guvernarea PAS, pentru care vor plăti producătorii moldoveni! SUA a impus o taxă de import de 31% pentru produsele din Moldova – cea mai mare din rândul statelor CSI. Este o lovitură directă pentru economia națională, în special pentru producătorii de vinuri, care de ani de zile investesc, muncesc și luptă să ducă vinul moldovenesc peste hotare. Decizia vine exact în timp ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, se află într-o vizită „tăcută” în SUA, alături de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi”, a scris Usatîi pe Facebook.

În aceeași manieră a comentat și politologul Valeriu Ostalep, pentru care „toată farsa stupidă despre cooperarea strategică, transferul gratuit al terenului din centrul orașului s-a încheiat cu cea mai mare cifră de taxe și tarife”. „Este păcat că întregul guvern este pe front cu Rusia, altfel ar fi interesant să obținem o explicație minimă despre modul în care obțin rezultate atât de uluitoare”, a menționat Ostalep, fiind citat de unele canale de Telegram care obișnuiesc să răspândească falsuri.

Alte canale de Telegram similare (Мамалыга и Токана și KP Moldova) au folosit această situație pentru a lua în derâdere autoritățile. „Washingtonul a mărit și tarifele comerciale pentru Moldova. Și sunt cele mai înalte din CSI și UE. Se spune că Maia Sandu este pe cale să iasă cu o condamnare dură a pașilor neprietenoși întreprinși de Statele Unite, acuzând Washingtonul de un război hibrid și subminarea economiei moldovenești. Și deci a democrației. Aceasta înseamnă că un răspuns din partea Moldovei nu va întârzia să apară. Și nu va fi mai puțin dur și decisiv. Nu asta fac românii basarabeni mândri, Maia? Sau este altceva?”, au scris aceste canale.

Cum a fost calculat tariful de import?

Pe 2 aprilie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a declarat stare de „urgență economică” și a impus tarife pentru importul din toate țările cu care Statele Unite au deficit comercial (printre ele se numără și Republica Moldova). A fost aplicată o formulă fixă, fără să se fi negociat cu niciun stat. În cazul R. Moldova, formula matematică este (88 ÷ 142)*100% ÷ 2 = ~31%, unde 142 sunt suma în milioane de dolari a importurilor de către SUA, 54 – suma în milioane a exporturilor din SUA în R. Moldova, iar 88 – diferența dintre acestea.

Administrația Trump a impus o taxă de 31% Republicii Moldova, una dintre cele mai mari din lume

Ce spun experții?

Expertul economic de la Expert-Grup, Stas Madan, a explicat metodologia aritmetică după care SUA a aplicat tarifele și confirmă că ea nu are legătură cu negocierile politice.

„În tabelele prezentate de Donald Trump, alături de noile tarife aplicate mai este o coloană cu denumirea Tarrifs charged to the US (Tarife aplicate pentru SUA), deși formula după care a fost calculat procentul dat nu are legătură cu tarifele în sine. De fapt, acel procent calculat e raportul dintre balanța comercială negativă a SUA și valoarea importurilor SUA din statul respectiv. Pentru țările unde SUA are balanță comercială pozitivă a fost aplicat un tarif de 10%, un fel de valoare de intrare pentru toți care vor să exporte în SUA, indiferent de balanța comercială.

În anul 2024 din perspectiva SUA, exporturile SUA către Republica Moldova au totalizat aproximativ 53,6 milioane de dolari, iar importurile SUA din Republica Moldova au totalizat aproximativ 142 milioane de dolari. Acest lucru a dus la un deficit comercial al SUA de aproximativ 88,4 milioane de dolari față de Republica Moldova. Dacă împărțim 88,4 la 142 și înmulțim la 100% obținem 62% care stau în dreptul Republicii Moldova în tabelele prezentate de președintele SUA. Mai departe, tariful de 31% a fost aplicat prin împărțirea celor 62% la 2”, comentează expertul economic.

Expertul WatchDog.MD, Andrei Curăraru, la fel subliniază că majorarea tarifelor nu are la bază motive legate de geopolitică sau diplomație eșuată. „Rusia a blocat vinul, merele, TIR-urile. În SUA exportăm doar 2.5% din total. SUA ne-a pus același tarif ca Elveției. Nu cred că ea e agresivă față de SUA, nici noi de altfel. Tariful sună urât, dar nu e o pedeapsă. E o măsură neinspirată, dar aplicată tuturor. Și da, poate fi revizuită. Dacă vrem suveranitate economică, diversificarea rămâne singura soluție. Iar dacă Moldova depindea doar de Rusia, azi eram izolați total”, a subliniat Curăraru.

Mariana Colun, Stopfals.md