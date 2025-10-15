Seminarul bibliotecarilor din raionul Soroca – Eficiență digitală și implicare civică

Astăzi, 15 octombrie 2025, la Soroca s-a desfășurat seminarul bibliotecarilor din rețeaua raională, cu genericul „Pagina bibliotecii: colectarea și analiza datelor statistice. Gestionarea eficientă a resurselor”. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul biblioteconomic, care au discutat despre modalități moderne de administrare și promovare a instituțiilor de lectură în mediul online.

Viorica Gaja, director al Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” Soroca a prezentat exemple practice privind administrarea paginilor de social media ale bibliotecilor publice, explicând diferențele dintre conturile instituționale și cele gestionate de persoane fizice. Totodată, a oferit recomandări privind colectarea datelor statistice și analiza performanței online pentru o gestionare mai eficientă a resurselor.

A urmat prezentarea doamnei Galina Negoiță, bibliotecară la Biblioteca Publică Vădeni, care a vorbit despre promovarea activităților bibliotecii pe pagina web și blogul instituției, oferind idei concrete pentru o vizibilitate mai mare în spațiul digital.

Despre rolul bibliotecii în dezvoltarea durabilă, educația comunitară și implicarea civică a vorbit doamna Tamara Coșciug, specialist superior al Secției Cultură și Turism Soroca. În cadrul evenimentului au fost, de asemenea, înmânate diplome participanților la Concursul Raional „LecturaCentral”, în semn de apreciere pentru activitatea lor constantă și implicarea în promovarea lecturii.

La final, doamnele Viorica Gaja și Tatiana Mitrofan, membre ale Celulei de Comunicare de Criză Soroca, au adus mulțumiri bibliotecarilor implicați în Campania „Ești informat – ești protejat”, pentru contribuția la informarea populației privind comportamentul corect în situații de urgență – cutremure, alunecări de teren, inundații sau deflagrații.

Fiecare participant a primit o diplomă de participare și un joc educativ de masă cu regulile de comportament în caz de dezastre. Campania este finanțată de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Corporația Germană pentru Cooperare (Deutsche Zusammenarbeit – GIZ), DW Akademie și Asociația Presei Independente (API), organizații cărora le-au fost aduse mulțumiri pentru sprijinul acordat și pentru materialele educative oferite participanților.