„Sănătate pentru toți” ne dorește Spitalul raional Soroca – astăzi este Ziua Mondială a Sănătății

”SĂNĂTATE PENTRU TOȚI” – cu acest generic marcăm in acest an, pe data de 7 aprilie ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII. Este o ocazie cu care fiecare comunitate își îndreaptă atenția către beneficiile unei stări mai bune de sănătate.

În acest an, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) îș sărbătorește cu această ocazie și cea de-a 75-a aniversare de la înființare. Pentru că sloganul din acest an este ”Sănătate pentru toți” – să devină o realitate, este nevoie ca fiecare sa conștientizeze că cel mai de preț lucru in viata este SĂNĂTATEA.

Cadrele medicale ale IMSP Spitalul Raional Soroca au organizat un șir de activități pentru toți pacienții care sunt internați în sectiile instituției și care s-au adresat pentru consulații în cadrul SAMSA. Activitățile noastre organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătații urmăresc creșterea gradul de conștientizare și înțelegere a problemelor de sănătate și vin în sprijinul comunităților, de la nivel local până la nivel internațional, pentru implicarea în acțiuni care să aibă drept rezultat îmbunătățirea stării de sănătate.

Activitatea a fost organizată de către IMSP Spitalul Raional Soroca în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, implementat de Crucea Roșie din Elveția, în parteneriat cu AO „CASMED” și AO „HOMECARE” cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. (SURSA: IMSP Spitalul Raional Soroca)