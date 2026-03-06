Să nu ne facem griji și în privința gazelor naturale – volumele necesare sunt în stoc, iar prețurile nu vor crește

  Fiind invitat la o emisiune de la TV8, Eugeniu Buzatu, directorul general nterimar al Energocom a ținut să liniștească cetățenii Republicii Moldova că nu există motive de panică în privința gazelor naturale.

Instituția pe care o conduce dispune de volumele necesare pentru lunile martie și aprilie, iar prețurile nu vor suferi majorări. Ba mai mult, oficialul este de părerea că  situația de pe piață s-ar putea stabiliza în decurs de una-două săptămâni și, implicit, nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește disponibilitatea resurselor energetice sau prețul acestora.

 


