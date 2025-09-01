Rugăciune și binecuvântare pentru începutul noului an școlar

Copiii din orașul Florești au primit astăzi binecuvântare și sprijin pentru noul an școlar, în cadrul unei slujbe speciale desfășurate la Biserica cu hramul „Acoperemântul Maicii Domnului”. Evenimentul, organizat în Duminica a XII-a după Pogorârea Sfântului Duh, a reunit copii de toate vârstele, părinți și cadre didactice.

Slujba a fost oficiată de preotul Ava Andrei Șestovschi, care a rostit rugăciuni pentru copii și comunitatea educațională, invocând înțelepciune, răbdare și putere pentru noul drum ce urmează să înceapă.

După rugăciunea de binecuvântare, fiecare copil a primit un mic dar, gest menit să ofere curaj și încurajare la începutul anului școlar. Atmosfera de sărbătoare a adus împreună familii și credincioși, uniți de dorința ca elevii să fie însoțiți de lumină și succes.

În mesajul său către comunitate, preotul a subliniat importanța educației trăite în spiritul credinței și al respectului reciproc, dorind ca fiecare elev să își atingă potențialul și să aducă roade frumoase prin efort și dăruire.

Astfel de momente, desfășurate la început de an școlar, devin un reper pentru comunitatea locală, îmbinând credința cu responsabilitatea educațională. Într-un context în care părinții și dascălii își pun speranțele în dezvoltarea armonioasă a tinerelor generații, rugăciunea colectivă și gesturile de solidaritate întăresc legăturile dintre școală, familie și biserică.

Evenimentul din Florești a transmis un mesaj clar: educația copiilor nu este doar un drum academic, ci și unul spiritual, sprijinit de valori morale și de credința în Dumnezeu.

Ina RÎBALCHIN