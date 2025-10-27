Rezultatele recensământului din 2024, folosite ca instrument de manipulare identitară în R. Moldova

Datele Recensământul populației și al locuințelor, desfășurat în R. Moldova în 2024, au fost exploatate intens în mediul online pentru a promova narațiuni identitare manipulatorii. În timp ce unele canale de Telegram și publicații pro-ruse au prezentat rezultatele drept dovadă a „rezistenței Moldovei față de românizare” și a existenței unei „identități moldovenești distincte”, altele au subliniat influența limbii ruse sau au evidențiat compoziția multietnică a țării. O bună parte a conținutului vine să sprijine agende politice sau ideologice specifice – în special în opoziție față de politicile actualei guvernări pro-europene. Analiza Stopfals.md arată că aceste mesaje, propagate în principal în limba rusă, au avut scopul de a consolida percepții false despre limba și identitatea națională.

Stopfals.md a identificat cel puțin 59 de postări și articole cu narațiuni manipulatorii despre datele recensământului, dintre care 75% în limba rusă și 25% în limba română, distribuite pe patru platforme de către 39 de actori. Audiența totală a publicațiilor a depășit 72 de mii de vizualizări și 500 de distribuiri.

Postările și articolele au fost prilejuite de publicarea, pe 20 octombrie, a rezultatelor finale ale recensământului cu privire la caracteristicile etnoculturale ale populației.

„Opoziție față de politicile de românizare ale autorităților pro-europene”

Una dintre principalele falsuri, rostogolite pe rețelele sociale și site-urile care distribuie narațiuni pro-Kremlin, a fost cea de reafirmare a „identității moldovenești” ca fiind distinctă de cea românească. Totodată, datele recensământului sunt prezentate ca dovadă a rezistenței față de „românizare”.

De exemplu, canalul de Telegram WTF Moldova și-a început o postare din 20 octombrie despre datele recensământului cu mesajul „Moldovenii nu sunt de acord să fie români” (în original: «Молдаване не согласны быть румынами») și a încheiat-o cu ideea că „De 30 de ani li se spune că nu există nici moldoveni, nici limba moldovenească, iar ei se opun cu înverșunare” (în original: «30 лет им рассказывают что нет ни молдаван, ни молдавского языка, а они сопротивляются и хоть тресни»). O postare aproape identică a fost publicată a doua zi pe pagina de Facebook Psrm Anenii Noi, dar și de un agregator de știri rus.

Canalul de Telegram Republic_Of_GaGauZia a scris că „48% dintre moldoveni au declarat că limba maternă este moldovenească, în ciuda deciziei autorităților de a o «anula» și a o înlocui cu româna” (în original: «48% молдаван назвали своим родным языком молдавский, несмотря на решение властей „отменить” его и заменить на румынский»). O postare identică a fost promovată și de agenția rusă de știri Sputnik, blocată pe teritoriul R. Moldova în 2022 pentru promovarea informațiilor care „incită la ură și război”. Aceasta a fost amplificată și pe pagina de Odnoklassniki a agenției, dar și pe același agregator de știri rus.

Retorica a mai fost promovată de canalele de Telegram ale publicațiilor pro-ruse Комсомольская правда в Молдове și Primul în Moldova.

„Suprimarea identității și a limbii moldovenești”

O altă narațiune promovată activ este că autoritățile încearcă să suprime „identitatea și limba moldovenească” în favoarea celei românești, prin apropierea R. Moldova de România și Uniunea Europeană (UE), care ar avea loc „în pofida voinței poporului”.

De exemplu, canalul de Telegram Molva a concluzionat pe 21 octombrie că: „Oricât de mult s-ar strădui guvernul galben pro-european, nu a reușit să transforme moldovenii în români”. (în original: «Как бы ни старалась желтая евровласть — молдаван румынами сделать не смогла»). Postarea a fost distribuită și pe grupul de Facebook Popor dezamăgit. O retorică similară a promovat și propagandistul pro-Kremlin Veaceslav Jukov, care a afirmat că „limba moldovenească rămâne maternă pentru aproape jumătate din cetățenii țării – contrar dorinței și eforturilor autorităților” (în original: «Молдавский язык остаётся родным почти для половины граждан страны — вопреки желанию и стараниям властей»). El a insistat pe ideea că recensământul ar fi confirmat că „identitatea moldovenească este vie, în ciuda presiunilor exercitate de sus”. Postarea sa a fost amplificată și de canalul partidului Renaștere, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, și pe lista căruia Jukov figurează ca membru.

Aceeași narațiune a fost promovată de mai multe canale de Telegram, cunosute pentru răspândirea constantă a dezinformării.

Politicienii moldoveni afiliați Kremlinului, dar și reprezentanții autorităților Federației Ruse, promovează cu regularitate ideea că „limba moldovenească” este o limbă aparte, separată de cea română. De fapt, noțiunea de „limbă moldovenească” a fost introdusă în mod artificial. Detalii despre cum și de ce a apărut „limba moldovenească”, dar și despre influența Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice asupra limbii române, citiți într-un articol publicat de Stopfals.md.

Accentuarea importanței limbii și identității ruse

Datele recensământului au fost utilizate și pentru a evidenția rezistența și chiar creșterea prezenței limbii și culturii ruse în R. Moldova. Comunitățile vorbitoare de limbă rusă sunt prezentate ca fiind marginalizate, dar reziliente în fața politicilor statului, prin care ar fi favorizată „românizarea” și integrarea în UE.

De exemplu, după ce ridiculizează autoritățile din România și R. Moldova pentru că neagă existența „limbii și identității moldovenești”, canalul de Telegram Молдавская политика scoate în evidență date care arată că numărul vorbitorilor de limbă rusă a crescut până la 11,6% (în 2014 era 9,6%), iar a celor care o utilizează în practică este de 15,9%. Imediat după ce insinuează că ar exista campanii care ar promova ideea de inutilitate a limbii ruse, postarea mai face trimitere la un alt studiu care ar arăta că vânzările cărților în limba rusă s-ar fi dublat în primele nouă luni ale anului 2025. Studiul la care se face referire în postare a fost realizat de compania cetățeanului rus Oleg Novikov, care deține una dintre principalele edituri de carte din Federația Rusă și este vicepreședintele Uniunii Ruse a Cărții, organizație care a sprijinit războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Novikov figurează pe lista de sancțiuni în Ucraina pentru acțiunile sale, parte a propagandei și agresiunii ideologice a Rusiei împotriva Ucrainei. Recent, știri dedicate „creșterii record” a vânzărilor de cărți în limba rusă au fost publicate pe evedomosti.md și actualitati.md.

Importanța limbii ruse a fost evidențiată și în mai multe articole despre recensământ publicate de site-urile pro-ruse evedomosti.md, point.md și bloknot-moldova.ru, dar și în postări pe Facebook și alte canale de Telegram.

Aceste publicații sunt diseminate pe fundalul narațiunii mai vechi a Kremlinului că R. Moldova discriminează limba rusă și vorbitorii de rusă. Portalul nostru a relatat anterior despre mai multe cazuri când site-uri din R. Moldova prezentau în mod fals diverse fapte drept acte de discriminare a populației vorbitoare de limba rusă. Despre care sunt scopurile acestei retorici false, aflați pe Stopfals.md.

Daniela Calmîș, Stopfals.md