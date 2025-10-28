Recomandările Moldovagaz după explozia fatală din Florești

De către
OdN
-
0
39

În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii, tranmsite stiri.md cu referire la moldovagaz.md

În primul rând, aceasta vizează respectarea strictă reglementărilor de siguranță la  utilizarea gazelor naturale, care sunt disponibile atât pe panourile informative ale acestor companii, cât și pe site-urile lor de pe web. Consumatorilor îi se recomandă insistent să se adreseze exclusiv la companiile autorizate pentru conectarea, instalarea, înlocuirea sau deservirea echipamentelor de gaze, dintre care sunt operatorii rețelei de distribuție a gazelor din grupul „Moldovagaz”, sau companiile terțe cu autorizațiile corespunzătoare.

În cazul în care consumatorul simte mirosul caracteristic odorantului de gaze naturale, acesta urmează să închidă toate robinetele, să deschidă ferestrele și ușile pentru ventilație, și să apeleze imediat la numărul de urgență 904. Recomandările respective sunt direcționate consumatorilor atât prin intermediul resurselor informaționale ale operatoriilor rețelei de distribuție a gazelor, cât și prin comunicarea directă cu lăcătușii, controlorii sau alți angajați.

De menționat că la 25 octombrie 2025 în orașul Florești, din cauza conectării neautorizate a unui echipament de gaze (centrală termică autonomă), a avut loc o deflagrație de gaze naturale, soldată cu distrugerea parțială a mai multor apartamente, precum și decesul unei persoane.

Grupul de companii „Moldovagaz” include întreprinderile de distribuție de gaze „Chișinău-gaz”, „Bălți-gaz”, „Ialoveni-gaz”, „Orhei-gaz”, „Ungheni-gaz”, „Cimișlia-gaz”, „Cahul-gaz”, „Gagauz-gaz”, „Taraclia-gaz”, „Stefan-Vodă gaz”, „Florești-gaz”, „Edineț-gaz”, deservind peste 830 mii de consumatori finali.

 


Articolul precedentHoroscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorCurs valutar, 28 octombrie 2025: euro scade cu doi bani, iar dolarul se ieftinește cu șase bani
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.