Recomandările Moldovagaz după explozia fatală din Florești

În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii, tranmsite stiri.md cu referire la moldovagaz.md

În primul rând, aceasta vizează respectarea strictă reglementărilor de siguranță la utilizarea gazelor naturale, care sunt disponibile atât pe panourile informative ale acestor companii, cât și pe site-urile lor de pe web. Consumatorilor îi se recomandă insistent să se adreseze exclusiv la companiile autorizate pentru conectarea, instalarea, înlocuirea sau deservirea echipamentelor de gaze, dintre care sunt operatorii rețelei de distribuție a gazelor din grupul „Moldovagaz”, sau companiile terțe cu autorizațiile corespunzătoare.

În cazul în care consumatorul simte mirosul caracteristic odorantului de gaze naturale, acesta urmează să închidă toate robinetele, să deschidă ferestrele și ușile pentru ventilație, și să apeleze imediat la numărul de urgență 904. Recomandările respective sunt direcționate consumatorilor atât prin intermediul resurselor informaționale ale operatoriilor rețelei de distribuție a gazelor, cât și prin comunicarea directă cu lăcătușii, controlorii sau alți angajați.

De menționat că la 25 octombrie 2025 în orașul Florești, din cauza conectării neautorizate a unui echipament de gaze (centrală termică autonomă), a avut loc o deflagrație de gaze naturale, soldată cu distrugerea parțială a mai multor apartamente, precum și decesul unei persoane.

Grupul de companii „Moldovagaz” include întreprinderile de distribuție de gaze „Chișinău-gaz”, „Bălți-gaz”, „Ialoveni-gaz”, „Orhei-gaz”, „Ungheni-gaz”, „Cimișlia-gaz”, „Cahul-gaz”, „Gagauz-gaz”, „Taraclia-gaz”, „Stefan-Vodă gaz”, „Florești-gaz”, „Edineț-gaz”, deservind peste 830 mii de consumatori finali.