Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz

Cele mai frecvente dificultăți în realizarea activităților zilnice, declarate de cetățeni la Recensământul populației și locuințelor sunt cele de vedere și cele de mobilitate cu ponderi de 29,6% și, respectiv, 19,6% din populația de cinci ani și peste. Acestea sunt urmate de dificultățile de auz și cele de memorare sau concentrare. Datele au fost prezentate, joi, 30 octombrie, de Biroul Național de Statistică, informează moldpres.md

Potrivit sursei citate, ponderea persoanelor care au declarat dificultăți mari sau incapacitate totală în cel puțin unul dintre cele patru domenii de funcționalitate a constituit 12,8%.

Astfel, oamenii de la sate se confruntă într-o măsură mai mare cu dificultăți de mobilitate și de memorare. Diferența se menține, doar că într-o pondere mai mică, și în cazul dificultățile de vedere și a celor de auz.

În același timp, femeile întâmpină într-o măsură mai mare dificultăți de vedere, mobilitate, memorare și auz decât bărbații.

Datele BNS mai relevă că ratele tuturor tipurilor de dificultăți în realizarea activităților zilnice, precum vederea, auzul, mobilitatea și memorarea/concentrarea – cresc brusc, în special după vârsta de 60 de ani.

Totodată, aproape 8 din 10 persoane cu vârsta de 90 de ani și peste au dificultăți mari sau incapacitate completă de a desfășura activități zilnice.

Rezultatele Recensământului au mai scos în evidență faptul că 1436,6 mii persoane (sau 63,2 %) au declarat că nu se confruntă cu dificultăți în niciunul din domeniile vizate.

Directorul BNS, Oleg Cara, a declarat că în cadrul recensământului din 2024, datele privind dificultățile funcționale în realizarea activităților zilnice au fost colectate conform setului restrâns de întrebări recomandate de Grupul Washington pentru statisticile privind dizabilitatea și în conformitate cu recomandările Comisiei Economice a ONU pentru Europa pentru recensămintele populației și locuințelor.

„Datele colectate nu sunt doar niște cifre, sunt informații care vorbesc despre acces, participare, oportunități, dar și despre bariere. Ele au menirea de a ghida în procesul de dezvoltare a serviciilor și a infrastructurii care să elimine aceste bariere și să asigure că nicio persoană nu este trecută cu vederea, ci este asigurată incluziunea socială a tuturor oamenilor”, a afirmat Oleg Cara.

Reprezentantă rezidentă a UNFPA în Republica Moldova, Karina Nersesyan, și-a exprimat speranța că utilizarea datelor obținute la recensământ va putea să contibuie la îmbunătățirea calității vieții tuturor cetățenilor, inclusiv a celor din categoriile cele mai vulnerabile.

Recensământul Populației și Locuințelor a fost desfășurat în perioada 8 aprilie – 7 iulie 2024. În cadrul acestui exercițiu, au fost recenzate circa 2,4 milioane de persoane, care includ atât persoane cu reședință obișnuită, cât și cele fără reședință obișnuită în Republica Moldova.

Recensământul se desfășoară o dată la zece ani, fiind o activitate de amploare națională care oferă tabloul demografic complet al țării. Datele colectate în urma recensământului vor oferi informații pentru elaborarea politicilor publice, naționale și locale, necesare pentru dezvoltarea economică și socială a țării.