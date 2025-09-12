Pugaciova vorbește despre bani, război și viața departe de Rusia – Interviu exclusiv / Video

 Alla Pugaciova, celebra artistă a poporului din URSS, a oferit primul său interviu după ce a părăsit Rusia, povestind cum a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. În 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini pentru că și-au exprimat public opoziția față de războiul din Ucraina, familia a decis să părăsească țara. Copiii lor se confruntau cu hărțuire la școală și erau numiți „copii de spioni”. La momentul plecării, Pugaciova și familia nu aveau cetățenie străină și nici o locuință închiriată, iar acum artista s-a stabilit în Letonia, unde locuiește într-o vilă închiriată, informează ea.md

În interviul publicat de Meduza, Pugaciova spune că nu și-ar fi imaginat că poate trăi departe de Rusia, însă „așa cum patria sa a trădat-o”, a înțeles că trebuie să plece și să-și continue viața în altă parte. Artista mărturisește că decizia a fost dureroasă, dar nu putea rămâne tăcută față de atrocitățile din Ucraina: „Există conștiință, și o conștiință curată este mai de preț decât orice faimă, mai de preț decât luxul, mai de preț decât orice, mai ales la vârsta mea. În ultimele minute din viață, te vei gândi la ce ai făcut și ce atitudine ai avut față de oameni”.

Despre războiul din Ucraina și situația din Rusia, Pugaciova a vorbit și despre Vladimir Putin: „M-am gândit mult, pentru că Putin nu e un om prost, îl cunosc. Nu doar că l-am susținut, dar am și votat. Eram entuziasmată, spunea lucruri corecte, chiar și despre Ucraina. Era idolul meu. Acum îmi pare rău pentru tot ce se întâmplă. Destine distruse, copii suferinzi. O tragedie”.
Artista a transmis și un mesaj către fani: „Vă mulțumesc pentru fericirea de a comunica cu voi și pentru dragostea și sprijinul de-a lungul tuturor acestor ani. Îi iubesc și sufăr pentru ei. Îmi fac griji pentru cum pot trăi așa. Băieți, învățați să spuneți adevărul, să aspirați la ceea ce este bun și frumos. Nu distrugeți, creați. Rugați-vă pentru pace și nu judecați oamenii dacă nu îi cunoașteți”.


