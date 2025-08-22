Șeptelici – satul unde Valeria Ceban și Snejana Vovc aleg să construiască viitorul acasă / VIDEO

Gimnaziul „Valeriu Burduja” din satul Șeptelici, raionul Soroca, este o instituție mică, dar plină de energie și speranță. Aici învață 88 de copii, iar pentru mulți dintre ei, școala nu este doar locul unde dobândesc cunoștințe, ci și spațiul unde își descoperă visurile și prietenii.

Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri aleg să plece din sate spre orașe sau chiar peste hotare, două profesoare au luat o decizie diferită: au ales să rămână în comunitate și să le ofere copiilor din Șeptelici șansa la un viitor mai bun.

Valeria Ceban este profesoară de limba română și învățătoare. Ea spune că a ales să revină la gimnaziul unde a fost și ea elevă, pentru că acolo s-a format ca om.

„Am ales să rămân aici, în satul meu natal, deoarece în acest gimnaziu am învățat și eu și aici m-am format ca om. În plus, școala dispune de condiții moderne: săli de clasă renovate, materiale didactice și digitale, care sprijină cadrele didactice în procesul educațional. Am rămas aici, în sat, pentru că vreau să fiu profesorul care inspiră generații și să contribui la crearea viitorului acasă.” – spune ea.

La fel de hotărâtă este și Snejana Vovc, învățătoare la clasele primare. Pentru ea, Șeptelici are o valoare aparte, fiind satul de baștină al tatălui său.

„Am ales să activez în această instituție pentru că am dorit să contribui la educația copiilor din această comunitate. Satul Șeptelici este locul de baștină al tatălui meu și mă simt foarte mândră să fiu acum aici învățătoare. Pe viitor, voi continua să activez în această școală, deoarece instituția noastră se află într-un proces continuu de modernizare și renovare. Cadrele didactice sunt foarte implicate și pasionate de ceea ce fac, iar eu aici mă simt susținută și încurajată.” – a spus aceasta.

Reporter: Marian Ceban