Povestea bunicuței care a promovat Bacalauretul la 75 de ani. Ce notă a luat Ioana Rusu Păduraru la BAC

Ioana Rusu Păduraru are 75 de ani și ambiții mari. Vârsta nu a împiedicat-o să urmeze serale ale Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din comuna Horia, județul Neamț. Mai mult decât atât, în sesiunea din 2025, a reușit să promoveze examenul de bacalaureat, iar planurile sale nu se opresc aici. Femeia își dorește să meargă și la facultate.

În urmă cu câteva decenii, viața Ioanei Rusu Păduraru a luat o turnură neașteptată în timpul liceului pentru că a rămas însărcinată. Așadar, la acea vreme, a renunțat la studii pentru a-și crește copilul. Între timp, a devenit și bunică.

Ioana Rusu Păduraru trăia cu regretul că nu a luat bacalaureatul, așa că a nu a mai stat pe gânduri și a trecut la fapte. Femeia a urmat cursurile serale ale Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din comuna Horia, județul Neamț. A încercat să învețe cot la cot cu colegii ei adolescenți și să nu se dea bătută, chiar dacă nu i-a fost tocmai ușor. Au fost persoane care nu au crezut în ea, dar nu s-a lăsat afectată de răutăți.

„Îmi spunean «baba». Mi-au spus să mă duc acasă, că am muncit destul în viaţa asta, am crescut copii, am avut greutăţi. Ce caut eu la şcoală? Dar dacă nu faci mişcare şi dacă nu-ţi antrenezi creierul… Creierul aşa se menţine, învăţând. Eu vreau să trăiesc până la 100 de ani”, a spus Ioana Rusu Păduraru, potrivit Antena 3 CNN.

Femeia de 75 de ani s-a străduit din răsputeri să termine liceul, dar și să promoveze examenul de bacalaureat. Ioana Rusu Păduraru a mărturisit Limba și literatura română a pus-o mai mult în dificultate, însă nu a renunțat. Au fost momente când doar a învățat. Nici măcar de treburile casnice nu s-a preocupat, iar acum și-a văzut visul împlinit.

„Vasele stăteau nespălate câte o săptămână. Somn nu aveam. Când mă culcam visam numai exerciții, x, y, z. Cel mai greu mi-a fost la română. Eu nu pot să mă împac cu româna, limba noastră română actuală. Mie mi se pare că s-au făcut prea multe împrumuturi din afară”, a spus femeia din Neamț, potrivit Observator News.

Ioana Rusu Păduraru a avut parte de o adevărată surpriză atunci când profesoara a anunțat-o că a promovat examenul de BAC. Femeia a obținut media 6,36, cea mai mare notă fiind cea de la biologie.

„Acolo eram, la trandafirul acela, când profesoara de matematică m-a sunat și îmi spune: domnișoară bunicuță, ai luat bacul. Am căzut jos pe iarbă, acolo am rămas. Am luptat, nu m-am uitat nici în stânga, nici în dreapta. Ce am putut, aia am scris, răzleț așa, de aceea am luat și nota cea mai mică. Am luat 5, nu mă așteptam la 5. La biologie am luat 8 și la matematică am luat 5.95”, a mai spus Ioana Rusu Păduraru.