Pericolul imens din aparatele de aer condiționat: Când confortul devine risc pentru sănătate

Aparatele de aer condiționat, aproape indispensabile în timpul caniculelor, pot deveni un pericol major pentru sănătate dacă nu sunt întreținute corespunzător. Lipsa curățării și igienizării filtrelor transformă aceste dispozitive într-un veritabil focar de bacterii, fungi și virusuri, avertizează experți în microbiologie și sănătate. Printre riscurile asociate se numără sindromul clădirii bolnave și legioneloza, o formă severă de pneumonie.

Cauze și pericole

Filtrele și componentele necurățate acumulează praf și umiditate, care favorizează proliferarea unor agenți patogeni precum Legionella și fungi (de exemplu, Aspergillus).

Sindromul clădirii bolnave (SBS) se manifestă prin simptome difuze – dureri de cap, oboseală, iritații (ochi, gât, nas), tuse și dificultăți de concentrare.

Legioneloza , în special în clădirile mari cu sisteme centralizate de răcire, poate necesita spitalizare și poate fi severă.

Fungi precum Aspergillus, ce se dezvoltă în prezența umezelii și prafului, pot provoca infecții respiratorii, mai ales la copii și persoane cu imunitate scăzută.

Recomandări esențiale pentru prevenție:

Curățare și igienizare periodică – ideal înainte de sezonul cald, cel puțin o dată pe an, pentru a preveni acumularea contaminanților. Filtre performante – folosirea de filtre HEPA, instalarea de sisteme UV-C sau higrostate pentru controlul umidității și purificarea aerului. Controlul umidității – menținerea unui nivel optim între 40% și 60% protejează mucoasele și reduce riscul de infecții. Verificări profesionale periodice – sistemele HVAC (în special în clădiri mari) ar trebui inspectate de specialiști: verificarea filtrelor, starea răcirii, nivelul umidității și prezența mucegaiului . Ventilare regulată – aerisirea frecventă a încăperilor și evitarea utilizării aparatului în mod continuu contribuie la menținerea calității aerului.

Aerul condiționat rămâne un aliat valoros în fața caniculei, dar doar dacă este întreținut corespunzător. Neacceptarea igienizării și verificării periodice poate transforma rapid un dispozitiv confortabil într-un vector de boli. Curățarea sistematică, utilizarea filtrelor eficiente și apelul la servicii profesioniste pot proteja sănătatea și menține aerul interior sigur.