Început cu stângul. EFA pierde, acasă, în confruntarea cu „feroviarii” din Ocnița

Primă etapă cu surprize în cel de-al treilea eșalon al fotbalului moldovenesc. Etapa inaugurală a consemnat câteva rezultate neașteptate, cel mai important pentru noi fiind înregisatrat la Visoca. Pe teren propriu, gazdele au cedat în fața formației Locomotiva din Ocnița. Chiar dacă ocnițenii nu sunt o echipă oarecare, dar unul din liderii competiției scorul este usturător.

Altfel, cei de la EFA au fost conduși, aproape pe tot parcursului meciului, cu scor de neprezentare și doar spre final gazdele au reușit să reducă din handicap, prin golurile marcate în minutele 89 și 90+1… EFA Visoca – CF Locomotiva 2-3 (Corneliu Rotaru 89, Gabriel Cudalbă 90+1 / Renat Murguleț 42, Alexei Ciumac 44, Ion Leșan 87).

EFA a început meciul cu Perju Razvan, Rusu Vasile, Lungu Daniel, MAMALIGA Ion, GHERMAN PIOTR, Podlesnov Leonid, Rotaru Corneliu, Buruiană Gabriel, Cucoș Dumitru, GÎRLEAN ION, HIPERI IGOR

Reerve: Șevciuc Ianoș-Ionuţ, Golubciuc Adrian, Avram Eduard, Curuci Evghenii, Cudalbă Gabriel, Paşa Vasile

În celelalte meciuri s-au consemnat următoarele rezultate: FC Speranța – CF Edineț 4-3 (Serghei Mișcov 30, Nichita Cambura 34, Dmitri Orlov 54, Mihail Șodrîngă 80 / Serghei Popovici 13, Elyas Ursu 38, Alexandru Guriev 63); FC Steaua Nordului – FC Țarigrad 1-2 (Serghei Bobrov 27 / Valentin Agatinei 29, Iurie Dorogan 82-penalty); Atletico – FC Olimpia 0-4 (Laurențiu Ungureanu 12, Constantin Baxan 53, Anatoli Mateițov 60, Victor Zlîdnea 90+1); Vulturii Cutezători – FC Grănicerul 5-1 (Dan Pîsla 42, Dumitru Maga 60, Andrian Lașcu 76, Vadim Gulceac 81-penalty, Liviu Croitoru 90 / Alexei Balea 21.

Cunoscătorii fenomenului au sesizat, cu siguranță, și a doua surpriză, care s-a produs la Izvoare, unde gazdele au cedat în fața unuia din outsiderii sezonului trecut, FC Țarigrad…

În fine, visocenii trebuie să demonstreze că și fără Andrei Stratan și alți câțiva jucători, care au făcut furori în sezonul trecut, se poate obține rezultatul scontat. Or, anul trecut EFA „s-a înecat la mal” și, cine știe?, poate în acest sezon va fi altfel – cu un start nereușit și cu un final care ar aduce promovarea…

Clasamentul după prima etapă:

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte 1 1 1 0 0 5-1 3 2 1 1 0 0 4-0 3 3 1 1 0 0 4-3 3 4 1 1 0 0 3-2 3 5 1 1 0 0 2-1 3 6 1 0 0 1 3-4 0 7 1 0 0 1 2-3 0 8 1 0 0 1 1-2 0 9 1 0 0 1 1-5 0 10 1 0 0 1 0-4 0

În etapa a doua, care se va desfășura pe data de 23 august, cu începere de la ora 18:00, visocenii merg la Drochia unde vor da piept cu FC Speranța, echipa care a învins, în prima etapă, puternica formație din Edineț. În celelalte meciuri se întâlnesc: FC Țarigrad – Vulturii Cutezători, FC Edineț-FC Grănicerul, FC Olimpia-FC Steaua Nordului, CF Locomotiva-Atletico. (Dan AOLEI)