Pe 17 ianuarie vom afla cine va reprezenta Republica Moldova la Eurovision

Șaisprezece artiști au fost selectați pentru a concura în Finala Națională Eurovision 2026, după audițiile live organizate pe 16 decembrie de Televiziunea Publică, în cadrul Selecției Naționale, relatează moldpres.md

Potrivit TRM, audițiile au reunit cei 34 de concurenți admiși în etapa live. Juriul de specialitate a evaluat prestațiile muzicale și a decis lista finaliștilor care vor merge mai departe în competiție.

Finala Națională va desemna reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, ce va avea loc în luna mai, la Viena, Austria.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

