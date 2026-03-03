Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro

Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, informează cna.md

Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior suma menționată, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a le determina să adopte o decizie favorabilă într-un dosar penal. Mai exact, aceștia ar fi promis că pot facilita liberarea de pedeapsă penală a unei persoane condamnate în primă instanță.

Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor CNA. În urma perchezițiilor efectuate, a fost ridicată întreaga sumă de 40.000 de euro, precum și dispozitive electronice utilizate pentru realizarea înțelegerii prealabile privind comiterea infracțiunii.

Cele patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Centrul Național Anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării altor persoane implicate.

Precizăm că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.